Каждого десятого раздражают коллеги, уходящие в отпуск в конце декабря

Продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами россияне будут чаще, чем год назад. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каждый девятый россиянин (11%) планирует продлить новогодние каникулы: 6% собираются взять отпуск в конце декабря, а ещё 5% — в первые рабочие дни нового года. Чем старше опрошенные, тем реже они выбирают отпуск в конце года: среди работающих до 35 лет таких 11%, а среди граждан старше 45 лет — всего 5%. Респонденты с доходом от 100 тыс. чаще тех, кто получает меньше, присоединяют отпуск или отгулы к январским праздникам.

В 2024 г. продлить отдых планируют чаще (+5 п.п. по сравнению с 2023 г.).

Большинство сотрудников (54%) относятся спокойно к решению коллег отдохнуть в конце декабря, а 27% — даже положительно (в прошлом году таких было 23%). А вот каждый десятый выразил свое недовольство по поводу идеи сослуживцев отправиться в отпуск в конце года.

Не одобряют декабрьские отпуска коллег чаще всего инженеры и рабочие производств, продавцы, транспортники, врачи и складские работники: «Обычно в конце года интенсивные нагрузки, поэтому важно, чтобы работал каждый».

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 375. Время проведения: 12—20 ноября 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работающее по фиксированному графику. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.