«МегаФон» обеспечил связью многопрофильный медицинский центр «Белоостров»

Инженеры «МегаФон» запустили мобильную сеть внутри многопрофильного медицинского центра «Белоостров», площадью более 130 тыс. квадратных метров. Теперь врачам и тысячам пациентов стала доступна качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 100 Мбит/с.

Технические специалисты установили внутри клиники современное телеком-оборудование, поддерживающее среднечастотный диапазон (LTE-1800) и обеспечивающее высокую емкость сети и проникающую способность сигнала в строения с большим числом кабинетов, палат и лабораторий.

Более стабильный сигнал поможет специалистам клиники оставаться на связи с коллегами даже в периоды высокой нагрузки на сеть, а госпитализированные пациенты смогут отвлечься от проходящего лечения на просмотр любимых фильмов и сериалов в высоком качестве, общение в мессенджерах и прохождение онлайн‑игр на смартфоне.

«Сегодня таким крупным кластерам, как медицинский комплекс «Белоостров», для гармоничного развития, слаженной работы всех систем и служб, а также комфортного проживания нужна современная и надежная мобильная связь. Здесь ежедневно проводятся десятки сложнейших операций, некоторые из них требуют длительного восстановления в стенах клиники. Наша мобильная сеть помогает поддерживать связь с родными и близкими во время выздоровления и узнавать актуальную информацию о состоянии пациента, поэтому мы использовали самые передовые и надежные технологии при проектировании систем связи в медицинском центре», — сказал директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге Максим Токаренко.

Клиника высоких технологий «Белоостров» — первый в России «медицинский город», который включает в себя три современных медицинских корпуса и девять вспомогательных объектов, общая площадь территории более ста тысяч квадратных метров. В состав комплекса входит онкологический центр, лабораторный комплекс (в том числе с оборудованием для лучевой диагностики), станция скорой медицинской помощи.