«Яндекс Еда» выпустила Ultima Guide по лучшим заведениям Нижнего Новгорода

Жители и гости Нижнего Новгорода теперь могут выбирать рестораны с помощью Ultima Guide от «Яндекс Еды» — ресторанного путеводителя по 20 лучшим заведениям города. Сервис выбрал их с помощью нейросети и голосования среди экспертов и пользователей. Гид будет полезен тем, кто хочет открыть новые для себя заведения города или посетить лучшие рестораны Нижнего Новгорода. Об этом CNews сообщили представители Яндекса.

В Ultima Guide по Нижнему Новгороду попали не только рестораны высокой кухни, но и заведения в среднем и недорогом ценовом сегменте — они составляют 70% гида. Например, Negroni Bar & Enoteca с традиционными итальянскими блюдами по авторским рецептам. В список вошло также и кафе «Вспышка», в котором можно попробовать пышки с паштетом и огурцом, рыбой и сливочным сыром и другими топпингами. Еще в гиде можно найти ресторан Red Wall c собственной фермой и блюдами из локальных ингредиентов: например, сыров от нижегородской сыроварни.

Рестораны для гида выбирали в несколько этапов. Сначала нейросеть проанализировала порядка 1,2 тыс. заведений Нижнего Новгорода по более чем 100 критериям: например, по отзывам и рейтингу в «Яндекс Картах», количеству посещений. Так были отобраны свыше 120 ресторанов-претендентов, а затем было проведено голосование. В нем участвовало более 20 местных рестораторов, шефов и других экспертов локального рынка, а также около шести тыс. пользователей, которые взаимодействовали с заведениями через сервисы «Яндекса». Они оценивали меню, сервис, дизайн и атмосферу ресторанов. Решающими параметрами являлись блюда и их вкус. Итоги голосования подсчитала собственная модель оценки «Яндекса», проверила их компания «Яков и Партнеры». Методологию отбора помогла создать Екатерина Пугачева, председатель жюри The World’s 50 Best Restaurants в России, Восточной Европе и Средней Азии.

Некоторые заведения получили награды в дополнительных номинациях: «Лучший интерьер», «Превосходный сервис», «Необыкновенная атмосфера» и «За активность в Яндекс Картах». Также все заведения получили награду в виде сферы-жемчужины из латуни. С помощью такого знака отличия жители и гости города смогут сразу определить локальные «жемчужины гастрономии».

Ранее Ultima Guide появился в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Красноярске. В 2025 г. он появится еще в пяти городах России.