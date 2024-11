«Кинопоиск» добавил автоматическое включение субтитров для глухих и слабослышащих зрителей в «Яндекс ID»

Все оригинальные проекты «Кинопоиска» выходят сразу с SDH-субтитрами для зрителей с особенностями слуха и тифлокомментариями, которые можно включить по умолчанию в разделе «Специальные возможности» «Яндекс ID».

Теперь в разделе «Специальные возможности» в «Яндекс ID» можно включить автоматические субтитры на «Кинопоиске». После этого субтитры активируются во всех фильмах и сериалах, где они доступны. Опция особенно полезна для глухих и слабослышащих зрителей.

По умолчанию будут включаться обычные субтитры — ими оснащена бо́льшая часть контента на «Кинопоиске». Субтитры SDH (Subtitles for Deaf and Hard of hearing) воспроизводят не только устную речь, но и эмоции персонажей, звуковые эффекты, настроение музыки и тексты песен. Чтобы зрителям с ограничениями слуха было легче погружаться в сюжет, «Кинопоиск» разрабатывает SDH-субтитры совместно со специалистами и представителями целевых групп пользователей.

На данный момент на сервисе доступны более 100 фильмов и сериалов с SDH-субтитрами для пользователей из России, Казахстана и Белоруссии. Среди них есть и оригинальные проекты Кинопоиска, например, «Цикады», «Время „Спартака“», «Кибердеревня», «Пищеблок», «Триггер» и другие.

Кинопоиск также добавляет тифлокомментарии: они помогают слабовидящим и незрячим людям понимать, что происходит на экране. Описания внешности героев, их действий и окружающей обстановки зачитываются в паузах между речью персонажей. Кинопоиск создает тифлокомментарии при поддержке программ экранного доступа VoiceOver и TalkBack. Эта функция уже доступна в более 90 популярных фильмов и сериалов. Среди них собственные проекты «Кинопоиска», классика «Мосфильма», детские мультфильмы и сказки, популярные на платформе новинки.

В дальнейшем «Кинопоиск» продолжит адаптироваться для людей с особенностями здоровья. Уже сейчас пользователи онлайн-кинотеатра могут увеличивать шрифт, читать описание функций и перемещаться по интерфейсу на слух, используя популярные программы экранного доступа (скринридеры).