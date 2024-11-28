МТС увеличила трафик данных в метро Москвы на 20% в 2024 году

МТС благодаря модернизации сети мобильной связи в Московском метрополитене увеличила объем передачи данных в 2024 г. на всех линиях метро на 20%, что вдвое выше прироста мобильного интернет-трафика в целом по Москве.

В 2024 г. компания завершила очередной этап работ по расширению емкости сети и частотного ресурса за счет разделения зон покрытия в тоннелях и запуска дополнительного диапазона LTE 1800 на наиболее загруженных участках метрополитена. Проект стал логическим продолжением активной модернизации физической инфраструктуры МТС в 2021-2023 гг. Проведенные работы позволили обеспечить уверенный рост потребления данных и комфортные скорости мобильного интернета для пассажиров.

В октябре общий объем передачи данных в сети МТС в московском метро достиг исторического максимума в 6500 ТБ. Это больше месячного интернет-трафика в таких городах-миллионниках как Воронеж или Нижний Новгород.

Для обеспечения бесперебойной голосовой связи и мобильного интернета со скоростью доступа до 300 Мбит/с на платформах и вестибюлях МТС использует многодиапазонные базовые станции, а в туннелях – высокочастотный щелевой кабель.

В сентябре МТС запустила сеть мобильной связи и скоростного интернета на первом участке Троицкой линии, а также на новой станции Сокольнической линии.