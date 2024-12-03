Доход авторов по новой программе монетизации «VK Видео» вырос в 2,5 раза

Команда «VK Видео» подвела первые итоги работы программы монетизации авторов видеоконтента, которая была запущена в сентябре 2024 г. С момента запуска средний доход авторов в программе вырос в 2,5 раза. Об этом CNews сообщили представители VK.

Общая численность авторов контента, допущенных к программе на платформе, достигла 81 тыс. Участники программы активно увеличивают объем загружаемого контента, среднесуточный прирост загрузок за два месяца составил 20%, общее время просмотра видео увеличилось на 26%.

Максимальная сумма, выплаченная автору за октябрь по новой программе, превысила один млн руб. Наибольший рост доходов у авторов отмечается в таких тематиках, как семейный контент, творчество, автомобили и кулинария.

Новая программа монетизации «VK Видео» работает по модели Revenue Share: авторы оригинального контента получают от 50% до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеороликах. Программа разработана совместно с авторами, учитывает обратную связь и пожелания блогеров. «VK Видео» продолжает развивать экосистему, предоставляя авторам эффективные инструменты для монетизации и роста.