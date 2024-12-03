«МегаФон»: Северобайкальск рассказывал о Поезде Деда Мороза в соцсетях и мессенджерах

Дальневосточники активно встречали Поезд Деда Мороза на станциях Байкало-Амурской магистрали. Аналитики «МегаФона» посчитали, что жители Северобайкальска на праздничных выступлениях стали вторыми по объему переданных данных в день прибытия поезда. Они активнее, чем бамовцы в других регионах, выходили в Сеть и сгенерировали 28% от общего пользовательского интернет-трафика. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Главный новогодний волшебник в год 50-летия БАМа начал свое путешествие по стране с нулевого километра этой железной дороги – станции Тайшет. Поезд проехал через пять дальневосточных регионов и делал остановки на некоторых станциях этой магистрали. Желающие могли посмотреть праздничное представление и побывать в передвижной резиденции Деда Мороза.

В Бурятии в дни прибытия поезда самым популярным мессенджером у зрителей на железнодорожном вокзале Северобайкальска был Telegram. На него пришлось более 60% всех сообщений, отправленных с перрона. Вместе с тем «Вконтакте» в среднем забрала 45% пользовательского трафика на соцсети — абоненты «МегаФона» чаще всего на этой платформе размещали фотографии, видеоролики и делали прямые включения для своих подписчиков.

На Дальнем Востоке наиболее активно прибытие Поезда Деда Мороза в интернете поддержали жители Комсомольска-на-Амуре и Северобайкальска. Они сгенерировали по 28% от общего объема данных на станциях БАМа в дни встречи со сказочными героями. Вторыми стали гости зимнего волшебника в Новом Ургале (16%), на третьем – жители Тайшета (9%). В целом объема трафика, сгенерированного жителями и гостями бамовских станций на встречах с Дедом Морозом, хватило бы для отправки более 2 млн фотографий.

Вместе с тем жители Бурятии уже прониклись новогодним настроением и активно пишут письма Деду Морозу — трафик в ноябре 2024 г. на тематические сайты в регионе вырос почти в четыре раза относительно аналогичного периода 2023 г. Больше, чем в других дальневосточных регионах отправлением писем главному зимнему волшебнику страны интересуются на Сахалине и в Якутии. Так, в ноябре 2024 г. в Якутии жители расходовали почти на 61% больше трафика, чем годом ранее, и на Сахалине - на 68% соответственно.