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Международный облачный провайдер Serverspace возглавил Андрей Смирнов

Международный облачный провайдер Serverspace объявил о назначении Андрея Смирнова на должность руководителя проекта. Он будет отвечать за стратегическое развитие и укрепление позиций компании на международном рынке. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

Приоритетными задачами нового руководителя станут развитие реферальной программы для укрепления связи между провайдером и партнерами, расширение географического присутствия компании на рынке облачных технологий, открытие новых локаций для повышения доступности и скорости обслуживания.

Основная стратегическая цель — сделать компанию одной из самых клиентоориентированных облачных платформ на рынке, предлагая пользователям выгодные условия и качественную поддержку.

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Международный облачный провайдер Serverspace возглавил Андрей Смирнов

«Для меня большая честь возглавить такой динамичный и амбициозный проект, как Serverspace. Компания продолжает быть одним из лидеров на рынке облачных технологий и предлагает современные решения для бизнеса любого размера и отрасли. Наши ближайшие шаги направлены на создание уникальной экосистемы для клиентов и партнеров», — сказал Андрей Смирнов.

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