«Яндекс Музыка» запустит платный инструмент продвижения для артистов

Артисты получат возможность продвигать свое творчество в «Яндекс Музыке», а также в рекламной сети «Яндекса». «Яндекс Музыка» впервые откроет артистам доступ к премиальной аудитории в 24 млн подписчиков «Яндекс Плюса». Сервис первым среди российских музыкальных стримингов раскрыл число слушателей с оформленной подпиской. Пользователи, у которых оформлена подписка — гораздо более вовлеченная аудитория, чем те, кто пользуются музыкальными сервисами бесплатно: подписчики слушают музыку в среднем в 5 раз чаще и в 5 раз больше, чем пользователи без подписки. Кроме того, подписчики чаще посещают выступления артистов и тратят на билеты на концерты на 40% больше, чем слушатели без подписки.

«Еще три года назад, когда мы запускали “Мою волну”, мы говорили, что рекомендации стриминговых сервисов поменяют ландшафт музыкальной индустрии. И теперь фраза “этот артист взлетел в “Моей волне” стала устойчивым индустриальным термином. Сегодня музыканты взлетают на стримингах, а уже потом попадают на радио и ТВ. Поэтому нам было важно создать инструмент, который будет релевантен современному контексту. “Импульс” — не просто базовый инструмент продвижения, с помощью него артисты смогут увеличить шансы своего нового релиза на взлет в наших рекомендациях», — сказала руководитель «Яндекс Музыки» Александра Сагалович.

«Импульс» привлечет новую аудиторию слушателей, а их лайки, скипы, дослушивания и другие реакции на релиз — станут дополнительными сигналами для рекомендаций. Новый инструмент продвижения работает на базе рекламных технологий «Яндекс Директа». Он будет доступен для артистов с аудиторией от 100 тыс. ежемесячных слушателей в «Яндекс Музыке». С помощью «Импульса» артисты, их менеджеры и представители лейблов смогут всего за несколько кликов запустить продвижение в «Яндекс Музыке» и рекламной сети «Яндекса». Промокампания создается автоматически на основе информации о выбранном релизе.

Сегмент аудитории не нужно подбирать вручную — «Яндекс Музыка» генерирует его персонально для каждого исполнителя с помощью нейросетей. В этот сегмент попадают текущие слушатели артиста, а также только та новая аудитория, которой потенциально может понравиться его музыка. Такой подход позволяет соблюсти баланс между задачами автора и интересами слушателей «Яндекс Музыки», которым сервис открывает только релевантных артистов.

Кроме того, впервые артисты смогут использовать подготовленный для них сегмент аудитории и за пределами «Яндекс Музыки», а именно в рекламной сети «Яндекса» – на сайтах и в приложениях партнёров. Рекламная кампания там также будет таргетироваться именно на эту аудиторию.

Артистам не нужно самостоятельно создавать баннеры, они также генерируются автоматически — на основе выбранной фотографии, обложки релиза и текста. Такая упрощенная механика кардинально отличает инструмент «Яндекс Музыки» от традиционных для рекламного рынка.

Инструмент продвижения находится на стадии закрытого бета-тестирования — в декабре доступ к нему получили первые артисты. Тесты показывают, что у артистов с аудиторией от 100 тыс. до 500 тыс. ежемесячных слушателей в «Яндекс Музыке» прослушивания нового релиза с «Импульсом» растут до 40%. Кроме того, слушатели в 2 раза чаще ставят лайки и добавляют такие релизы в «Коллекцию» по сравнению с релизами, для продвижения которых не используется «Импульс». Это является важным сигналом для рекомендаций «Яндекс Музыки». Поэтому с помощью инструмента артисты могут повысить шансы релиза взлететь в рекомендациях стриминга.

«Яндекс Музыка» реинвестирует в индустрию всю выручку от рекламного продвижения артистов за вычетом выплат площадкам-партнерам рекламной сети «Яндекса». Эти средства будут направлены на развитие других инструментов и инициатив, поддерживающих локальных артистов.

Стриминг планирует вывести инструмент продвижения из бета-тестирования и открыть к нему доступ для верифицированных в BandLink артистов в 2025 г.