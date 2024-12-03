«Яндекс» сделал ценообразование в такси прозрачным

Теперь пассажиры смогут увидеть, из чего складывается цена каждой поездки на такси, включая точный размер повышающего коэффициента во время высокого спроса. «Яндекс Go» добавил детализацию цены в приложение в ответ на просьбы пассажиров. Она формируется для каждой поездки и показывается до того, как пассажир закажет такси по выбранному маршруту. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

В детализации цены несколько блоков: стоимость подачи автомобиля, базовый тариф – суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавка в периоды повышенного спроса, если она есть, и стоимость дополнительных опций, например, за детское кресло или за перевозку животных.

Яндекс Яндекс » сделал ценообразование в такси прозрачным

Такая детализация цены поможет пассажирам принять решение: поехать сейчас или подождать, пока спадет пиковый спрос или уменьшатся пробки, выбрать другой тариф или скорректировать маршрут, используя общественный транспорт.

Чтобы увидеть детализацию, нужно нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана смартфона после выбора тарифа и маршрута поездки.