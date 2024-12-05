«Яндекс» пригласил пользователей создать новогодние игрушки с помощью нейросети и украсить ими цифровые ёлки на своей главной странице

На главной странице «Яндекса» в декабре появятся семь красочных нейросетевых елок в разных стилях. Каждый может почувствовать себя цифровым художником, украсить елки виртуальными игрушками и получить подарки. В этом поможет нейросеть для генерации картинок и видео YandexART. Быстро создать украшение может любой зарегистрированный в «Яндексе» пользователь, даже если он никогда до этого не пользовался нейросетями. Так «Яндекс» продолжает новогоднюю традицию — в прошлом году игрушки для цифровой елки создали более 730 тыс. пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

YandexART по текстовому описанию создает детализированные изображения украшений. Например, по запросу «змея в праздничном колпаке» или «котик-русалка». Сейчас пользователи уже могут сгенерировать игрушки для двух ёлок: главной и подводной. Игрушки для первой сделаны из стекла, фарфора, веток или могут светиться, а для подводной состоят из ракушек, чешуи и кораллов. Цифровые елки в новых стилях будут появляться на протяжении всего декабря.

На каждую елку можно повесить по одному украшению. Чтобы заменить любую из них, нужно просто сгенерировать новую или выбрать из уже созданных в своем профиле в «Шедевруме».

Каждый, кто откроет на главной странице праздничную елку, сможет получить новогодний подарок от одного из сервисов «Яндекса». Это может быть скидка на покупку умных устройств компании, специальные условия на подписку «Плюс», скидки в «Маркете», «Лавке», «Еде», «Деливери», «Афише», «Яндекс 360» и не только. Для этого на ёлках в случайных местах скоро появятся скрытые игрушки в виде подарочной коробки, и на них нужно будет нажать, чтобы получить промокод.

Праздничные елки будут радовать пользователей на главной странице «Яндекса» до девятого января 2025 г. Созданные игрушки сохранятся в личном аккаунте в «Шедевруме».