Cloud4Y предоставил Scout Clinical облако для хранения персональных данных

Scout Clinical, американская компания, предоставляющая услуги в области медицинских исследований и клинических испытаний, начала сотрудничать с российским облачным провайдером Cloud4Y для хранения данных российских клиентов. Данная мера предпринята в целях соблюдения требований Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», который регулирует обработку и хранение персональных данных граждан России. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Cloud4Y предоставляет услуги облачного хранения данных в защищенных дата-центрах на территории России, соответствующих строгим требованиям стандартов Tier III и выше.

Для хранения персональных данных российских клиентов Scout Clinical использует защищенный и аттестованный ФСТЭК и ФСБ облачный контур, построенный Cloud4Y. Решение «Облако ФЗ-152» помогает компания добиться соблюдения требований законодательства 152-ФЗ и избежать нарушений, связанных с хранением персональных данных российских граждан. Решение предоставляется как на базе иностранного, так и отечественного ПО.

Перед началом сотрудничества Scout Clinical провела тестирование защищенного контура, оценивая быстродействие ресурсов и удобство работы в облаке Cloud4Y. По результатам тестирования медтех-компания перенесла часть своей инфраструктуры на платформу провайдера, чтобы оказывать полноценную поддержку российских клиентов. Наличие своих виртуальных машин в российском защищенном облаке позволяет Scout Clinical законно работать и развиваться на российском рынке.