Образовательный процесс ВолгГТУ оцифрован «МТС Линк»

Цифровая экосистема МТС обеспечила Волгоградский государственный технический университет доступом к отечественной платформе для онлайн-коммуникаций и обучения «МТС Линк». Цифровое решение поможет сотрудникам одного из ведущих технических университетов страны и признанного центра обучения иностранных студентов из многих стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока в организации дистанционных лекций и семинаров для студентов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ) сегодня работает более 950 преподавателей и получают образование на 15 факультетах около 20 тыс. студентов. Платформа для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» помогает организовать образовательный процесс, административные совещания и конференции: с ее помощью проводятся лекции и семинары с демонстрацией практических материалов, платформа используется для проведения массовых мероприятий в онлайн и гибридном формате.

Современная платформа имеет интуитивно понятный интерфейс и функции, необходимые преподавателям университета для проведения удаленных встреч и совещаний: использование онлайн-доски, демонстрация слайдов и видеоконтента, отслеживание вовлеченности и посещаемости студентов. Также организаторам видеоконференций и вебинаров доступна статистика с данными о количестве просмотров, участниках мероприятия, времени пребывания в онлайн. Одновременно к сессии могут подключиться до пяти тыс. слушателей и 30 спикеров.

«Сегодня цифровизация образования становится неотъемлемой частью учебного процесса. Мы стремимся создать все условия для студентов, преподавателей и сотрудников ВолгГТУ, чтобы работать и учиться в стенах нашего университета было комфортно. Внедренные решения «МТС Линк» для онлайн-коммуникаций помогут нашему университету в организации и проведении онлайн-лекций, онлайн-заседаний, виртуальных конференций, в том числе международного масштаба. Приятно осознавать, что на рынке отечественных решений есть конкурентоспособный продукт видеоконференцсвязи», — сказал ректор ВолгГТУ Александр Навроцкий.

«Отечественное цифровое решение в Волгоградской области активно используется в работе учебными заведениями, государственными учреждениями, а также бизнес-структурами. Наши разработчики регулярно обновляют продукт и открывают для пользователей новые возможности. Например, волгоградцы уже оценили функцию автоматических итогов встреч на основе искусственного интеллекта, благодаря которой участники встреч получают сгенерированное краткое содержание мероприятия сразу после его окончания. Уверена, студенты и преподаватели ВолгГТУ тоже оценят возможности платформы», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.