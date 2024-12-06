CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Т-Банк» упростит вход в приложение «Городские парковки» с помощью T-ID

«Т-Банк» интегрирует банковский онлайн-сервис авторизации Т-ID в приложение «Городские парковки» в 14 городах России. Вход для пользователя станет проще: с помощью T-ID можно получить доступ к возможностям приложения, не используя логин и пароль при входе. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Для входа в сервис новым способом нужно скачать официальное приложение «Городские парковки» и выбрать нужный город. Чтобы авторизовываться по T-ID, потребуется предоставить доступ к номеру телефона и e-mail в приложении «Т-Банка». Таким образом, в дальнейшем данные при авторизации будут подтягиваться автоматически, экономя время и усилия пользователей на введение информации вручную.

На данный момент авторизация по T-ID доступна всем пользователям в Белгороде, Ижевске, Новосибирске и Туле. В будущем новый способ авторизации станет доступен и для жителей других городов: Анапы, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Калуги, Курска, Липецка, Рязани и Ставрополя.

Виталий Бегус, руководитель T-ID для партнеров: «В планах Т-ID предоставить пользователям возможность легко и безопасно авторизоваться в приложении для оплаты парковок в 14 городах России. Это важный шаг вперед в направлении создания более удобной и безопасной экосистемы цифровых услуг в нашей стране. Мы продолжаем работать над расширением наших возможностей и улучшением пользовательского опыта, чтобы обеспечить клиентам максимальный комфорт и безопасность при использовании наших сервисов».

Артем Федосов, директор по развитию продуктов «Городские технологии»: «Мы постоянно работаем над повышением стабильности работы нашего решения и комфортного пользования. «Городские парковки» — платформа, направленная на удобство пользователей. Этому способствуют в том числе разные способы авторизации. Большие совместные проекты начинаются всегда с малого. Нашу работу с «Т-Банком» мы начали с простых интеграций, но верим, что сотрудничество на этом не закончится».

Благодаря авторизации по T-ID пользователь получает доступ к списку услуг приложения «Горпарковки» в крупнейших городах России. Например, можно внести данные автомобиля, выбрать зону парковки и произвести оплату. В основе сервиса лежат технологии безопасности экосистемы «Т-Банка», поэтому пользователь может бесшовно проходить процесс авторизации на сайтах и в приложениях партнеров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышла новая версия гиперконвергентного решения российского разработчика

Налоговая требует 10 миллиардов у старейшего в России интернет-магазина

Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта

На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд руб.

После серии крупных взломов провайдеров в США даже ФБР выступила за шифрование в мессенджерах

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор Echips Ace: «суровый» ноутбук для повседневных задач

Лучшие ноутбуки для работы с фото и видео: выбор ZOOM

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще