«Т-Банк» упростит вход в приложение «Городские парковки» с помощью T-ID

«Т-Банк» интегрирует банковский онлайн-сервис авторизации Т-ID в приложение «Городские парковки» в 14 городах России. Вход для пользователя станет проще: с помощью T-ID можно получить доступ к возможностям приложения, не используя логин и пароль при входе. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Для входа в сервис новым способом нужно скачать официальное приложение «Городские парковки» и выбрать нужный город. Чтобы авторизовываться по T-ID, потребуется предоставить доступ к номеру телефона и e-mail в приложении «Т-Банка». Таким образом, в дальнейшем данные при авторизации будут подтягиваться автоматически, экономя время и усилия пользователей на введение информации вручную.

На данный момент авторизация по T-ID доступна всем пользователям в Белгороде, Ижевске, Новосибирске и Туле. В будущем новый способ авторизации станет доступен и для жителей других городов: Анапы, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Калуги, Курска, Липецка, Рязани и Ставрополя.

Виталий Бегус, руководитель T-ID для партнеров: «В планах Т-ID предоставить пользователям возможность легко и безопасно авторизоваться в приложении для оплаты парковок в 14 городах России. Это важный шаг вперед в направлении создания более удобной и безопасной экосистемы цифровых услуг в нашей стране. Мы продолжаем работать над расширением наших возможностей и улучшением пользовательского опыта, чтобы обеспечить клиентам максимальный комфорт и безопасность при использовании наших сервисов».

Артем Федосов, директор по развитию продуктов «Городские технологии»: «Мы постоянно работаем над повышением стабильности работы нашего решения и комфортного пользования. «Городские парковки» — платформа, направленная на удобство пользователей. Этому способствуют в том числе разные способы авторизации. Большие совместные проекты начинаются всегда с малого. Нашу работу с «Т-Банком» мы начали с простых интеграций, но верим, что сотрудничество на этом не закончится».

Благодаря авторизации по T-ID пользователь получает доступ к списку услуг приложения «Горпарковки» в крупнейших городах России. Например, можно внести данные автомобиля, выбрать зону парковки и произвести оплату. В основе сервиса лежат технологии безопасности экосистемы «Т-Банка», поэтому пользователь может бесшовно проходить процесс авторизации на сайтах и в приложениях партнеров.