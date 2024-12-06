В «Транснефтьэнерго» разработали интерактивную карту графиков аварийного ограничения по России

Дефицит мощности в энергосистеме юга России привел к вводу графиков аварийного ограничения потребления энергии. Этот случай показал необходимость быстрого доступа к утвержденным графикам и порядку их введения. Поэтому в «Транснефтьэнерго» разработали интерактивную карту графиков аварийного ограничения по России.

В Telegram-канале компании сообщили, что зимой энергопотребление работает на максимум и лучше заранее предусмотреть несколько режимов работы своего оборудования на случай возникновения аварийных ситуаций: переключиться на снижение нагрузки энергоприемников, либо предусмотреть частичную остановку производства для соблюдения безопасности работы предприятия или перенести основной выпуск продукции на другое время.

«Информирование потребителей о выключении электроэнергии может стать важным элементом улучшения управления предприятиями. Потому что, если предприятия про это не знают, то это может привести к различным роду сбоям, в том числе и в производственной деятельности. Мы понимаем, что сейчас наша энергетическая система находится в таком состоянии, когда и на юге, и в Сибири существуют определенные технологические проблемы. Поэтому подобная система информирования очень эффективна», – сказал директор Института Народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.