«Делимобиль» запускает продажи машин с пробегом в лизинг

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», первым на рынке каршеринга запускает пилотный проект по продаже машин с пробегом в лизинг. Услуга предоставляется финансовым партнером «Делимобиля» и доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по всей России. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

Таксопарки, службы доставки и другой бизнес могут приобрести один или несколько автомобилей с прозрачной историей эксплуатации без первоначального взноса в лизинг по фиксированной ставке от 15% на срок от 13 месяцев до пяти лет. Сервис «Купимобиль» по продаже автомобилей с пробегом предлагает через финансового партнера проекта индивидуальные условия для каждого клиента: доступны досрочный выкуп машины и гибкий график платежей.

Оформление сделки и всех необходимых документов автоматизировано и занимает минимум времени, стоимость фиксирована и включает НДС. После одобрения лизинговой компанией сделки и подписания договора клиент может сразу получить авто в одном из центров продаж «Купимобиля» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге или Ростове-на-Дону, либо заказать доставку машины в любой регион России.

Сейчас на платформе представлен большой выбор автомобилей европейских и азиатских брендов для покупки в аренду: Volkswagen, Kia, Renault, Nissan, Hyundai и FIAT. Перед продажей все машины проходят полное техобслуживание, предпродажную подготовку и химчистку.

Директор департамента по развитию автопарка «Делимобиля» Сергей Гусев: «Мы продолжаем развивать нашу платформу по продаже машин с пробегом из парка «Делимобиля», полученные средства мы реинвестируем в развитие бизнеса и снижение долговой нагрузки компании. Приобрести недорогие и надежные автомобили клиенты могут удобным способом, а теперь еще и в лизинг. Опция позволит в текущих реалиях приобрести нужный транспорт на выгодных условиях и продолжить развивать бизнес — от курьерских и грузовых доставок до пассажирских перевозок. При этом клиенты могут не беспокоиться о надежности автомобилей — это полностью исправные машины с прозрачной историей, регулярным обслуживанием и пакетом необходимых сопроводительных документов. Мы видим интерес как стороны юридических, так и физических лиц к платформе «Купимобиль» и планируем развивать её активно дальше. Так, в ноябре мы открыли первый шоу-рум автомобилей в Москве на Варшавском шоссе, который стал крупнейшей площадкой для компании. В этом году количество купленных авто с пробегом, преимущественно бизнесом, уже превысило 750 единиц и в 2025 г. нацелены кратно увеличить продажи и расширять предложение».