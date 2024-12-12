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«ОРД VK» автоматизирует подачу статистики по рекламе «Вконтакте»

В мини-приложении «ОРД VK» появилась функция автоматического сбора статистики по рекламному объявлению. Пользователю, разместившему рекламу «Вконтакте», больше не нужно вручную собирать данные по ее показам и самому ежемесячно передавать данные в ЕРИР: платформа сделает это за него. Ранее опция была доступна только для токенов, созданных через мини-приложение, теперь автоматический сбор статистики доступен и для тех авторов, кто получал токен через основной кабинет «ОРД VK».

Пользователю достаточно получить токен через основной кабинет «ОРД VK» или мини-приложение «ОРД VK» и добавить его в публикацию, отметив запись как рекламную. Платформа сама будет ежемесячно собирать статистику по показам рекламного объявления и подавать ее в ЕРИР до момента удаления публикации. Нововведение сэкономит автору рекламы время на отчетность, снимет необходимость удалять рекламные публикации и минимизирует вероятность получения штрафа. При этом пользователь в любое время может ознакомиться со статистикой в личном кабинете «ОРД VK».

«Оператор рекламных данных (ОРД) VK» — это система, в которую подаются данные об участниках рекламного контракта и характеристиках объявления, которые затем направляются в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). В «ОРД VK» можно бесплатно регистрировать креативы любых форматов, в том числе саморекламу, и отчитываться по итогам продвижения. В мини-приложении «ОРД VK» доступны все инструменты для регистрации креативов, публикуемых в социальной сети «Вконтакте», и передачи по ним отчетности и актов.

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