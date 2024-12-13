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GigaChat научился создавать музыку и вокал по текстовым запросам

«Сбер» представил новую функцию GigaChat: теперь искусственный интеллект способен создавать музыкальные композиции. С GigaChat процесс написания музыки или песен становится доступным для широкой аудитории, включая представителей далёких от музыкальной индустрии профессий, ценящих уникальность и креативный подход.

Пользователь может ориентироваться на предзаготовленные текстовые запросы и решать, каким будет его произведение. Искусственный интеллект «владеет» множеством музыкальных жанров и стилей и готов использовать самые разные инструменты и голоса. Также пользователь может самостоятельно описать, какую музыку, в какой аранжировке и с каким вокалом он хотел бы создать, и GigaChat выполнит его запрос. Фантазия пользователей ничем не ограничена.

На выбор творческой аудитории предоставлены практически любые музыкальные жанры и голоса – женские, мужские, хоры. При этом как таковой библиотеки звуков или голосов нет – все они создаются искусственным интеллектом по запросу, обеспечивая пользователю высокую степень гибкости и вариативности. Причём если это необходимо, генеративная модель создаст не только музыку и вокал, но и тексты песен.

Новая функция GigaChat уже доступна пользователям мини-приложения во «ВКонтакте», достаточно нажать кнопку «Создать песню». Позднее создание музыкальных композиций станет возможным на площадках Telegram и «Одноклассники», а также в веб-версии.

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