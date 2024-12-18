Пользователи рекламного кабинета «ВКонтакте» смогут автоматически перенести кампании в «VK Рекламу»

Рекламодатели смогут в пару кликов настроить автоматический перенос кампаний на платформу «VK Реклама» — это сэкономит время, так как повторно настраивать объявления будет не нужно. Воспользоваться опцией могут все прямые рекламодатели — пользователи десктопного кабинета и его мобильной версии, в ближайшее время функция станет доступна и рекламным агентствам. Об этом CNews сообщили представители VK.

Пользователи рекламного кабинета «ВКонтакте» могут быстро и бесшовно перенести свои кампании в «VK Рекламу». Опция предоставит доступ к улучшенным алгоритмам подбора аудитории, инструментам автоматизации контента и удобной структуре для управления кампаниями.

При переносе рекламных кампаний сохраняются настройки бюджета, таргетингов, текстов и визуальных элементов, однако из-за различий между платформами часть параметров требует ручной настройки перед запуском кампаний. Пользователь выбирает нужный рекламный кабинет в «VK Рекламе», куда он хотел бы перенести свои объявления. Далее останется только выбрать необходимые настройки и нажать кнопку «Экспортировать». Перенесенные кампании сохранят свои названия и перейдут в отключенном виде в «VK Рекламу», а активировать их можно в пару кликов.

Бюджеты при переносе объявления останутся в рекламном кабинете «ВКонтакте». Однако пользователи, зарегистрированные как физические лица, смогут легко перенести их благодаря функции автоматического переноса в VK Рекламе. Для этого нужно зайти в раздел «Бюджет», выбрать «Перенос средств», подтвердить закрытие кабинета «ВКонтакте» и совершить операцию.

Юридические лица и агентства могут, в свою очередь, воспользоваться функцией возврата средств. Для этого нужно отправить запрос в поддержку по вопросам платежей. В этом случае рекламный кабинет закроется, однако просмотр объявлений и статистики по ним останется открытым. Или же рекомендуется потратить бюджет в рекламном кабинете «ВКонтакте», а затем пополнить счет «VK Рекламы» и запускать рекламу в новой системе.