Новая версия CommuniGate Pro с масштабными изменениями: новый веб-интерфейс и многое другое

Компания «СБК» («Система безопасных коммуникаций») разработчик почтового сервера CommuniGate Pro, объявляет о выпуске новой версии – 6.3.39. Обновление направлено на повышение стабильности, безопасности и удобства работы с платформой. Версия включила в себя новые функции, а также новый веб-интерфейс. Об этом CNews сообщили представители «СБК».

«Версия 6.3.39 – самая масштабная по нововведениям и улучшениям версия, которую выпустила «СБК». Работа над нашим продуктом идет в соответствии с обновленной дорожной картой, разработанной при непосредственном участии партнеров. Опыт наших коллег позволил сформировать список улучшений, которые будут очень востребованы клиентами», – сказал product owner Дмитрий Савицкий.

Новый пользовательский интерфейс. Новый пользовательский интерфейс CommuniGate Pro доступен сейчас в рамках программы MVP. Этот новый интерфейс обеспечивает более интуитивное и современное взаимодействие с платформой. Функционал нового интерфейса будет расширяться ежеквартально – разработчики надеются на обратную связь от пользователей и приветствуют ее. Для удобства пользователи могут сообщить о проблемах или предложить новые возможности, нажав кнопку обратной связи в правом верхнем углу окна. Добавлена кнопка перехода к новому пользовательскому интерфейсу на странице авторизации.

Для улучшения контроля и повышения безопасности добавлена функция полной и частичной блокировки пользователей в системе одним действием с возможностью не учитывать полностью заблокированных пользователей в используемом портфеле лицензий.

Улучшенная интеграция с Outlook. В новую версию входит обновленная версия MAPI Connector для обеспечения прозрачной работы настольных клиентов Microsoft Outlook с сервером CommuniGate Pro. Новый MAPI Connector включает функциональные доработки и исправления ошибок. Начиная с этой версии сервера мы возобновляем поддержку и регулярный выпуск обновленных версий MAPI Connector.

Расширен функционал расширений CommuniGate Pro. Добавлена поддержка расширений для реализации входа через методы Single Sign On. В расширениях для ВКС улучшен функционал создания повторяющихся конференций, расширения могут добавлять или заменять файлы в базовом наборе файлов интерфейса CommuniGate Pro.

Для обновленной системы расширений разработан плагин, обеспечивающий безопасный вход в пользовательский интерфейс CommuniGate Pro с использованием протокола OpenID Connect и сервера KeyCloak, как для существующих, так и для новых пользователей. Данное расширение предоставляется существующим и новым заказчикам службой поддержки АО «СБК» по запросу.

В версию также входят многочисленные доработки подсистемы календарей, улучшающие поддержку как других календарных систем, так и разнообразных клиентских приложений.

Повышение безопасности. Для усиления защиты исключена возможность генерации приватных ключей SSL/TLS размером менее 1024 бит.

Исправления. Внесены несколько важных исправлений, повышающих стабильность системы. Устранены ошибки в обработке адресов «От кого» (ACCOUNT), подтверждениях участия (CALDAV), добавлении участников (CALENDAR), обработке заголовков proxy-серверов (CORE) и кэшировании страниц (CORE).