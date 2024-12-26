Федерации от «Яндекс 360 для бизнеса» помогут установить связь между компаниями-партнерами

В декабре 2024 г. пользователи «Яндекс 360 для бизнеса» получили возможность создавать федерации — объединения организаций, в которых важно поддерживать постоянную связь. Эта функция станет полезной для работы с бизнес-партнерами, подрядчиками или компаниями внутри одного холдинга.

Появление федераций позволит не только видеть занятость сотрудников разных компаний в «Календаре», что упрощает назначение встреч, но и быстро находить контакты партнеров через «Почту», экономя время на коммуникации. Для их создания достаточно указать ID организации и отправить запрос. После принятия запроса связь между организациями устанавливается, а в случае завершения сотрудничества любая из сторон может разорвать ее без дополнительного согласования.

На этом декабрьские обновления «Яндекс 360 для бизнеса» не закончились. Так, «Телемост» теперь подсказывает, на чьей стороне неполадки со связью. Это позволит быстрее устранить проблемы без лишних обсуждений в ходе встречи.

В «Почте» появились инструменты для управления списками разрешенных и запрещённых отправителей. Теперь можно фильтровать сообщения по адресу, домену, IP или подсети, избавляясь от ненужной корреспонденции.

Для «Общих дисков» добавлена история изменений файлов. Теперь пользователи могут отслеживать все действия с документами, фотографиями и видео, что помогает восстановить случайно удаленную информацию. Кроме того, большие изменения коснулись и «Яндекс Трекера». Пользователи получили новогодний интерфейс «Трекера» с цифровыми снежинками и елкой. Помимо этого появились: улучшенная система создания очередей задач; возможность выделять виджеты цветами по приоритету; функция скрытия боковой панели задач для концентрации на главной информации.

В целом, декабрь 2024 г. стал месяцем масштабных обновлений в «Яндекс 360 для бизнеса». Ранее в рамках Yandex Connect компания презентовала несколько крупных обновлений своего онлайн-офиса. Так, запущена открытая бета-версия онлайн-редакторов текстовых документов и таблиц, которые работают на собственной технологической платформе компании. В текстовый редактор встроена нейросеть YandexGPT 4, способная создавать тексты с нуля или редактировать существующие. Оба редактора бесплатны. Компании теперь также могут подключить комплексные тарифы, включающие расширенную версию «Яндекс Браузера». Это решение обеспечивает дополнительные возможности для защиты данных и более безопасной работы с сервисами «Яндекс 360 для бизнеса».