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Likee и Genshin Impact объявляют о коллаборации

В 2025 г. платформа коротких видео Likee объединится с мировым хитом, игрой Genshin Impact, открывая новую эру в мире коротких видео и игр. Об этом CNews сообщили представители Likee.

Новая коллаборация направлена на интеграцию контента коротких видео с брендом Genshin Impact, вдохновляя пользователей на творчество и обмен идеями через видео-контент. Платформа Likee, как новый игрок на рынке коротких видео, стремится создать экосистему контента для молодежи, а Genshin Impact, с его богатым игровым миром и активным сообществом игроков, принесет свежую волну энергии и креативности на платформу.

Жаклин Вонг (Jaclyn Wang), операционный директор Likee CIS отметила: «Сотрудничество с Genshin Impact — это важный шаг на пути к созданию инновационного контента. Через интеграцию онлайн и оффлайн активностей мы надеемся предложить пользователям не просто короткие видео, но и возможность выразить свою любовь к Genshin через креативный контент».

С первого по 20 января 2025 г. игроки смогут посетить специальную страницу H5 в приложении Likee, чтобы принять участие в трех крупных активностях «Вместе С Мавуикой», делиться своими впечатлениями и выиграть специальные призы. А с 18 по 19 января 2025 г. с 12:00 до 19:00 Likee и Genshin Impact устроят тематическую зону в Москве, в ТЦ Ривьера, где посетители смогут увидеть элементы мира Тейвата в реальной жизни.

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