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Обновление бета-версии «Плюс Гейминга»: запуск игр в браузере и пополнение кошелька Steam

С конца декабря бета-версия Плюс Гейминга стала доступна в любых браузерах на базе Chromium. Библиотека поддерживаемых игр расширилась, а на сайте Плюс Гейминга можно пополнять кошелек в Steam. Как и прежде, ключевой задачей на данном этапе остаются тестирование технологий облачного гейминга, проверка продуктовых гипотез, интереса аудитории и работа бета-версии под нагрузкой. Об этом CNews сообщили представители «Плюс Гейминга».

Обновленная бета-версия сервиса облачного гейминга стала доступна в браузерах на основе Chromium («Яндекс Браузер», Google Chrome, Microsoft Edge и др.), в том числе на компьютерах с macOS и Linuх. Это стало возможным благодаря оптимизации технологии стриминга, которая улучшила качество изображения во время использования сервиса и стабильность его работы.

Сейчас библиотека сервиса поддерживает широкий ряд игр, которые регулярно обновляются с учетом актуальности и предпочтений пользователей. В «Плюс Гейминге» доступны популярные free-to-play игры из Steam и игры от Lesta Games. С 10 декабря на сайте «Плюс Гейминга» можно пополнять кошелек через партнера сервиса в Steam.

Самыми популярными играми на сервисе по количеству часов стали Dota 2, Counter-Strike 2, Baldur's Gate 3, PUBG: Battlegrounds, Cyberpunk 2077, «Призрачная свобода», «Ведьмак 3», «Дикая Охота». А самой популярной новой вышедшей игрой стал сиквел Space Marine из франшизы Warhammer 40,000. Самые длительные игровые сессии на сервисе составили 23 часа: один пользователь играл в Dota 2, второй же — 23 часа без остановки провел в мире Baldur’s Gate 3.

Бета-версия «Плюс Гейминга» была запущена для тестирования в апреле 2024 г. Сейчас сервис доступен для любого ПК под управлением Windows 10 и новее (в том числе и на базе ARM), macOS 14.1.2, ChromeOS 109, Ubuntu 18.04 и новыми версиями этих операционных систем в браузерах на основе Chromium (версии Google Chrome 109, Microsoft Edge 95, Яндекс Браузер 23 и новее), а стриминг — при скорости интернета от 30 Мбит/с. В бете можно проверить качество подключения к сервису, а также настроить стриминг под особенности сети пользователя, например, можно поменять качество битрейта и др. Стоимость часа игры начинается от 40 руб. при наличии подписки «Яндекс Плюс» и действуют дневной и ночной тарифы. Кроме того, для баланса нагрузки серверов установлена динамическая оплата за начало сессии.

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