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«Рамблер» перезапускается с использованием искусственного интеллекта и меняет подход к подаче информации

Медиахолдинг Rambler&Co объявил о перезапуске «Рамблера» — одного из первых интернет-проектов Рунета. В результате использования технологий нейросетевой модели GigaChat для бизнеса от Сбербанка он трансформировался в LLM-портал. Теперь пользователи смогут обращаться к искусственному интеллекту при обработке запросов и решении различных задач. Об этом CNews сообщили представители Rambler&Co.

LLM (Large Language Model) — это технология, которая позволяет искусственному интеллекту взаимодействовать с пользователями, обрабатывать запросы и помогать в решении задач.

Главная цель нового «Рамблера» — стать цифровым помощником, который экономит время пользователя, предоставляя структурированную информацию и релевантные рекомендации для различных жизненных ситуаций. На обновленном портале уже сейчас доступны такие функции, как «Картина дня» на основе верифицированных источников, агрегатор новостей и тематический полезный контент, дополненный встроенными инструментами.

Скоро на сайте появятся персонализированный календарь, в который можно будет интегрировать личные планы, и умный поиск по новостям, задача которого вместо выдачи набора ссылок отвечать на конкретные запросы пользователя.

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Рамблер
«Рамблер» перезапускается с использованием искусственного интеллекта и меняет подход к подаче информации

Почему это важно

Общество перегружено информационным шумом, который только растет, «Рамблер» предлагает решение: структурированный актуальный контент, помогающий ориентироваться в событиях и быстро находить полезную информацию. Сервис GigaChat анализирует поток данных из достоверных источников и выделяет ключевые новости, дополняя их контекстными подсказками и пояснениями.

По словам Анны Ивановой, исполнительного директора портала «Рамблер», директора департамента контента и технологий медиахолдинга Rambler&Co, исследования аудитории показывают, что более 50% пользователей готовы использовать ИИ-ассистента в работе с новостями, а 35% ищут дополнительную информацию после прочтения статей. «Современный ритм жизни требует мгновенного доступа к точной и структурированной информации. Наш портал предлагает полезное технологичное пространство, где можно решить ежедневные задачи быстро, эффективно и безопасно», — отметила она.

Ключевые особенности нового формата

ИИ-модуль «Что нужно знать сейчас»: новостной агрегатор на базе GigaChat помогает пользователю узнать в режиме реального времени ключевые события в виде дайджеста новостей, а контекстные подсказки от искусственного интеллекта позволяют сразу же уточнить детали.

Новостной модуль «Самое важное в Рунете» анализирует и показывает картину дня от ведущих СМИ России.

Полезный контент по всем тематикам с интеграцией релевантных сервисов: от ипотечного калькулятора до инструментов бронирования и планирования.

Перспективы и планы

Медиахолдинг Rambler&Co продолжает развивать функционал LLM-портала «Рамблер», стремясь создать цифровое пространство, которое поможет закрыть множество повседневных потребностей пользователей. В ближайших планах: запуск умного поиска, персонализированных решений и расширение сервисов, способных стать незаменимыми помощниками в любых жизненных ситуациях.

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