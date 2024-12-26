CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

«Яндекс Учебник» провел первую диагностику знаний учителей информатики: высокие результаты в программировании и теоретических основах информатики

Диагностика проходила в конце года. Она показала, что учителя хорошо владеют алгоритмами, программированием и теоретическими основами информатики. Больше всего трудностей было с заданиями на характеристику систем доменных имён, восстановление адреса веб-ресурса и работу с таблицами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Преподаватели решали тест из трех модулей, чтобы проверить свои знания по ключевым разделам информатики. Они могли прервать диагностику и вернуться к ней, когда появится время. Все, кто прошёл хотя бы один один модуль, получили рекомендации методистов «Яндекс Учебника» по профессиональному развитию: определение возможных точек роста и бесплатные курсы повышения квалификации. Участники диагностики получили сертификаты, их можно использовать при аттестации для повышения квалификации.

Учителя, прошедшие все модули, могли участвовать в конкурсе предметных навыков в рамках программы поддержки преподавателей информатики Кадровый резерв. Победители конкурса выиграли стажировку в офисе «Яндекса» и другие призы. Институты развития образования используют результаты диагностики, чтобы скорректировать программу по развитию компетенций педагогических работников.

Всего к диагностике приступили 7,15 тыс. педагогов — это четверть преподавателей информатики России. Из них 422 не допустили ни одной ошибки. Средний балл активных участников кадрового резерва «Яндекс Учебника» оказался на 30 % выше, чем у остальных педагогов.

Лучше всего учителя справились с модулем «Теоретические основы информатики». В среднем участники дали 68% правильных ответов. Самыми простыми заданиями оказались анализ информационных моделей (96 %) и работа с системами счисления (82%), самым сложным — характеристика логических элементов компьютера (36 %).

В модуле «Алгоритмы и программирование» педагоги решили 68% заданий. Они занимались отладкой программ (75%), работой с одномерными массивами (73%) и различными типами данных (72%), обработкой символьных данных (57%).

Самым трудным оказался модуль «Цифровая грамотность и информационные технологии». Преподаватели справились с 45% заданий. Самое сложное из них — решение задач с помощью электронных таблиц (31%). Зато принципы построения компьютерных сетей хорошо понимает 91% педагогов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Аксенов, IXcellerate: Повышенный интерес к ИИ провоцирует всплеск спроса на ЦОД-услуги

Нейросеть превзошла живых дегустаторов в различении сортов шотландского виски

Как в России потратят 900 млрд руб. на развитие беспилотников

Apple объяснила, почему удаляет VPN из российского магазина приложений: этого требует законодательство России

Как защититься от продвинутых кибератак

Власти проверят компьютерные игры и сайты доставок на наличие «манипулятивных механик»

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще