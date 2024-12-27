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Selectel получил аккредитацию регистратора доменов

Selectel, провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры в России, получил аккредитацию Координационного центра доменов .RU/.РФ. Сервис по регистрации доменных имен станет доступен в панели управления Selectel после прохождения всех технических испытаний.

Статус регистратора доменов позволит компании расширить список инструментов по управлению ИТ-инфраструктурой и предоставить готовое комплексное решение для бизнеса. Новая опция даст возможность быстро и надежно зарегистрировать новые, а также перенести и продлить действующие доменные имена в зоне .RU и .РФ как для физических лиц, так и для компаний любого масштаба. Внутри единой панели управления есть возможность самостоятельно управлять доменными именами, подключить бесплатные SSL-сертификаты и DNS-хостинг, а также настроить автопродление. С помощью круглосуточной технической поддержки со стороны провайдера можно будет в минимальные сроки решить вопросы по работе с доменами. Для создания проектов разного масштаба есть возможность подключить выделенные и облачные серверы, объектное хранилище S3, а также облачные базы данных и Managed Kubernetes в единой панели услуг.

Запуск нового сервиса поможет удовлетворить растущий спрос на услуги по работе с доменами на фоне общей цифровизации различных отраслей и перехода бизнеса в онлайн. По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, на конец 2024 г. в зоне .RU насчитывается более 5,8 млн доменов, прирост за год составил 8%. Развитие новых независимых игроков на рынке поможет обеспечить эффективное управление большим объемом доменов и предложить новые стандарты качества услуги.

«Экспертиза и опыт, наработанные за долгие годы работы в ИТ-сегменте, позволяют Selectel даже по новым продуктам предоставлять один из лучших сервисов на рынке с первого дня. Мы стремимся сделать процесс работы с доменами максимально простым и понятным, при этом готовы гарантировать прозрачность условий без навязывания лишних услуг», – отметил Александр Тугов, директор по развитию услуг Selectel.

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