Каждому четвертому пользователю не хватает разнообразия контента на отечественных видеосервисах

После замедления YouTube начала расти популярность отечественных видеосервисов. Эксперты edna провели исследование и выяснили, как изменилось потребление контента стриминговых сервисов и какие платформы популярны. Результаты показали, что многие перешли c YouTube на другие сервисы: 12% стали смотреть «VK Видео», 11% находят интересный контент на Rutube. Об этом CNews сообщили представители edna.

В исследовании приняли участие 2,315 тыс. человек из всех регионов России, мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет. Почти четверть опрошенных (24%) продолжили использовать YouTube, применяя технические средства ускорения. Каждый пятый (19%) сказал, что будет продолжать смотреть YouTube, пока сервис работает. Еще 13% перестали смотреть видеоконтент, а 12% не заметили изменений. Однако треть россиян нашла альтернативу YouTube. Из них 12% перешли на «VK Видео», 11% — на Rutube, 10% выбрали другие сервисы.

Не смотрят отечественные видеосервисы только 20% россиян. При этом активные пользователи платформ отмечают их недостатки. Почти четверть (24%) считает, что российским ресурсам пока не хватает разнообразия контента, 16% — любимых блогеров. Каждый десятый обратил внимание на нехватку зарубежного контента. Среди недостатков россияне также отмечали неудобный интерфейс (8%) и плохо отлаженный поиск (5%). 16% респондентов нашли на отечественных видеохостингах все необходимое.

Мнение россиян об экосистемных платформах, таких как «VK Видео», разделилось. Как считают 43% опрошенных, у подобных сервисов есть свои плюсы и минусы. Среди недостатков 20% граждан назвали возможную модерацию контента, 16% — необходимость обязательной регистрации, 8% недовольны большим количеством данных, которые ресурс получает о своих пользователях.

Привлекает в экосистемах возможность получить весь необходимый контент в одном месте. Так ответили 7% россиян. Для 4% важно, что видеоплатформа учитывает их интересы. А 2% положительно оценивают возможность делиться видеороликами и обсуждать их.

Почти треть россиян (30%) ждут от видеосервисов разнообразия контента, 20% — высокой скорости видео. Для 16% опрошенных граждан значимо то, что просмотр бесплатный. Для 13% важно отсутствие цензуры на платформе. В перечень критериев также вошли удобство интерфейса (9%) и возможность продолжения просмотра с разных устройств (4%).

По данным Mediascope, в среднем россияне проводят в интернете четыре часа 30 минут. При этом 20% интернет-потребления приходится на видеосервисы. Согласно Ipsos, наиболее популярен у россиян сервис «VK Видео», его регулярно посещает больше половины россиян, треть граждан — видеохостинг Rutube.

«С развитием различных сервисов “ВКонтакте” люди чаще возвращаются в социальную сеть, активно используют “VK Сообщения” и видеоплатформу. Экосистема дает больше возможностей, чем ранее предоставляла отдельная социальная сеть, это делает ее более привлекательной площадкой для коммуникации бизнеса с аудиторией. Например, VK Notify позволяет отправлять клиентам уведомления, прикрепляя изображения, кнопки, ссылки, рекламную информацию. Отправка сообщений в VK по номеру телефона обходится бизнесу в четыре раза дешевле, чем SMS. В личном кабинете удобно отслеживать статус сообщения, анализировать, как пользователи открывают и читают рассылки. В VK Notify пользователи “ВКонтакте” могут получать уведомления о статусах заказов, информацию об услугах, подтверждать записи к специалистам. Все сообщения от компаний, а также переписки с бизнес-сообществами автоматически сортируются в папку “Бизнес”, что упрощает навигацию в мессенджере», — сказал Александр Дубровин, бизнес-партнер в edna.

«VK Видео» — часть экосистемы «ВКонтакте», что увеличивает потенциал развития сервиса. На конец I квартала 2024 г. средняя месячная аудитория «ВКонтакте» составила 89 млн пользователей (+9% год к году). Среднесуточное количество просмотров «VK Видео» — 2,5 млрд (+21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). По данным ВЦИОМ, россияне проводят в этой социальной сети в среднем 129 минут в день. После замедления YouTube на платформу перешли многие популярные блогеры. С начала года там стали публиковать свой контент более 14 тыс. новых авторов, среди которых есть начинающие блогеры и миллионники, которые переходят с других сервисов. Пользователям «VK Видео» бесплатно доступен разнообразный контент: авторские ролики, лицензионные фильмы, мультфильмы, сериалы.