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Программы для ПК и игровые аккаунты: «Купер» открывает категорию цифровых товаров

«Купер» расширяет перечень доступных категорий и развивает продажу цифровых товаров. Теперь клиенты сервиса могут приобрести лицензионное программное обеспечение, а также оплатить игровые подписки и купить ключи для активации геймингового софта для компьютеров и приставок. В «Купере» уже можно приобрести товары от «Лаборатории Касперского» и «Столото». Об этом CNews сообщили представители «Купера».

Заказ можно оформить на сайте или в мобильном приложении «Купера». В течение нескольких минут после оплаты клиенту поступит SMS-сообщение со ссылкой на PDF-файл. В документе будет ключ доступа и инструкция по его активации.

Помимо этого, за покупку цифровых товаров пользователи сервиса смогут получить бонусы «СберСпасибо».

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