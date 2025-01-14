S7 Airlines первой в России запустила мини-приложение в Telegram для покупки авиабилетов

S7 Airlines первой среди российских авиакомпаний разработала и запустила собственное мини-приложение. Решение встроено в собственный Telegram-бот авиакомпании и позволяет в новом и удобном формате приобретать билеты на рейсы. Об этом CNews сообщили представители S7 Airlines.

Благодаря новой разработке сервисы авиакомпании доступны пассажирам непосредственно в мессенджере Telegram – в мини-приложении можно найти билет на рейсы S7 Airlines и других авиакомпаний, купить билет, сравнить цены, уточнить правила перевозки. При этом фактически пассажир при бронировании вводит свои данные на защищённой странице S7 Airlines – персональные данные надежно зашифрованы.

«Приоритетная задача для нас – сделать все, чтобы наши сервисы были всегда доступны на всех возможных платформах в формате “единого окна”. Запуск логичен с учетом растущей популярности Telegram и, фактически, mini app становится дополнительным удобным и быстрым вариантом приобретения билетов на наши рейсы – особенно для тех, кто привык использовать Telegram в повседневной жизни. Теперь вне зависимости от доступности мобильного приложения, а также того, с какого устройства заходит наш пассажир, ему на постоянной основе доступны все привычные услуги авиакомпании», — сказал директор по продажам S7 Airlines Александр Елфимов.

В дальнейшем в дополнение к запуску мини-приложения S7 Airlines планирует запуск push-уведомлений через Telegram – которые, к примеру, будут оповещать о старте посадки и напоминать об открытии онлайн-регистрации.

Для того, чтобы воспользоваться мини-приложением, можно с мобильного устройства перейти по ссылке либо из основного Telegram-канала S7 Airlines.