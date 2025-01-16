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В мобильном приложении «Авито» появились динамические рекламные блоки

В мобильном приложении «Авито» появился новый рекламный формат — HTML5-баннеры. Это динамические изображения, в которые можно добавлять интерактивные элементы. Они позволяют бизнесу привлекать внимание целевой аудитории к своей продукции и увеличивать конверсии: переходы пользователей на страницу бренда, заявки на обратный звонок и др. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

HTML5-баннеры отличаются от других форматов наличием анимации и возможностью интерактива. При взаимодействии с такой рекламой аудитория увидит баннер с движущимися изображениями, текстами и ссылками.

Формат доступен для показа в мобильном приложении «Авито» для iOS и Android в результатах поиска и на страницах товаров. Рекламу видит аудитория, которая вероятнее заинтересуется предложением бизнеса. Для этого алгоритмы «Авито» учитывают действия пользователей на площадке: просмотры товаров, историю покупок и другие. Например, люди, которые искали на классифайде квартиру, вероятнее увидят рекламу новостройки.

«Реклама с интерактивными элементами — один из самых эффективных форматов для привлечения внимания потенциальных клиентов. Бизнес может добавлять в такие баннеры больше информации, чем в статичную рекламу. Пользователи замечают динамический контент и реагируют на него, что позволяет брендам эффективнее воздействовать на аудиторию и выстраивать нужные ассоциации. Раньше HTML5-баннеры транслировались только в десктопной и мобильной веб-версиях «Авито». При этом мы видим запрос рынка на новые форматы с одной стороны, и места для показа рекламы — с другой. Для того чтобы бизнес мог быстрее и проще находить клиентов среди многомиллионной аудитории «Авито», мы развиваем инструменты для всех устройств», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Запустить рекламу в формате HTML5-баннеров можно с оплатой по CPM. Бизнес платит за 1000 видимых показов баннеров, а алгоритмы «Авито» стремятся охватить максимум релевантной аудитории в рамках рекламного бюджета.

На данном этапе настроить и запустить HTML5-баннеры можно через менеджера компании или заявку на сайте «Авито Рекламы».

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