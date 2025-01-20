ПЭК и PIM Solutions ускорили процесс обработки и доставки на маркетплейсы в 2,5 раза

Компании масштабируют сервис вслед за увеличением спроса на фулфилмент-операции – на 22% год к году. В условиях роста нагрузки на логистические мощности маркетплейсов, продавцы все чаще обращаются к внешним провайдерам, чтобы сократить стоимость приема и сроки доставки отправлений. Об этом CNews сообщили представители ПЭК.

Средняя стоимость приема и обработки товаров на складах маркетплейсов в 2024 г. увеличилась в полтора-два раза год к году, в зависимости от площадки и категории продукции, сообщил Иван Масалов, директор ПЭК: 3PL. Дополнительно в праздники и дни распродаж коэффициент может увеличиваться в два-три раза.

Он пояснил, что маркетплейсы повысили тарифы на фоне роста загрузки складов по всей стране. По данным T-Bank, в I квартале 2024 г. число продавцов на российских площадках выросло на 30%, во II квартале 2024 г. – на 22%. В условиях роста нагрузки, многие мультибрендовые площадки сократили и бесплатный срок хранения товаров на складах до 20-25 дней, а также ввели дополнительную оплату за превышение этого времени.

Заместитель гендиректора PIM Solutions Эдвин Луканов отмечает, что в периоды распродаж склады маркетплейсов часто перегружаются и становятся в принципе недоступными для продавцов . По его словам, компания активно работает с продавцами и в конце 2024 г. поступило много обращений, связанных с невозможностью работы по FBO.

Вместе с тем растет и срок доставки собственными мощностями маркетплейсов. По информации ПЭК: 3PL, в 2024 г. среднее время перевозки увеличилось на 40-50% год к году, в зависимости от направления.

«Чтобы избежать роста стоимости приемки товаров, продавцы все чаще переходят на работу с маркетплейсами по моделям FBS, при которой продавец самостоятельно обрабатывает, хранит, отправляет товары на сортировочные центры маркетплейсов, и DBS – в этом случае мультибрендовые площадки выступают в роли «витрин», а остальные процессы продавцы выполняют самостоятельно», – сказал Иван Масалов.

Согласно ПЭК: 3PL, в 2024 г. потребность продавцов в комплексном фулфилменте, который включает складскую обработку и доставку до получателей увеличилась на 30% год к году.

Вслед за ростом спроса ПЭК:3PL и PIM Solutions запустили совместный сервис обработки и доставки товаров для продавцов маркетплейсов.

Совместно с партнерами ПЭК автоматизировал каждый этап: от приема, хранения и доставки по всей России до интеграции с ведущими маркетплейсами. Благодаря этому ПЭК и PIM Solutions ускорили срок обработки и доставки товаров на склады онлайн-ритейлеров в три раза: процесс, которые по требованиям маркетплейса должен занимать не более 72 часов, теперь длится сутки.

«Например, при работе по модели FBS, мы принимаем заказы от клиентов продавца до 16:00, собираем их и консолидируем до 18:00, затем – доставляем на сортировочный центр маркетплейса до 20:00. Таким образом, отправления готовы к доставке до ПВЗ, либо курьером до двери покупателя, уже на следующий день», – сказал Иван Масалов.

По расчетам ПЭК: 3PL, ускорение обработки и доставки заказов позволяет продавцам нарастить объем выкупа товаров. Кроме того, это помогает продавцам повысить свой рейтинг и ускорить попадание их карточек в топ.

ПЭК и PIM Solutions предложили рынку альтернативу прямому взаимодействию продавца с маркетплейсами, уверен заместитель генерального директора PIM Solutions Эдвин Луканов.

«Ее ключевой аспект – оперативная доставка – важное подспорье для продавцов, которое позволит им больше продавать в разных регионах и при этом не опасаться резкого повышения цен на логистику или недоступности складов. Региональная инфраструктура ПЭК и отлаженные логистические процессы в партнерстве с ИТ-поддержкой PIM Solutions, обеспечивают бесперебойную работу складов и освобождают продавцов от проблем с увеличением сроков обработки и доставки», – отметил Эдвин Луканов.

Совместный сервис ПЭК: 3PL и PIM Solution уже действует в Московском регионе и Казани в формате «одного окна» — заказы из крупнейших маркетплейсов автоматически передаются в систему фулфилмент-операторам, а затем – обрабатываются в режиме реального времени.

В 2025 г. компании планируют запустить этот сервис в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, и Новосибирске. По опыту ПЭК: 3PL, ускоренное распределение товаров по этим регионам позволит продавцам повысить объем продаж. Недавний кейс с крупным маркетплейсом показал, что реальная логистика ПЭК обеспечивает доставку товара с момента сдачи до фактического попадания товара на склад из Москвы в Казань за четыре дня. Стандартный график маркетплейса предусматривает семь-восемь дней.