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В 2024 году почти четверть россиян смогли найти работу с помощью ИИ

Большинство россиян в 2024 г. использовали ИИ, в том числе каждый второй — в рабочих целях. По итогам 2024 г. пользователей ИИ-инструментов стало почти на треть больше, чем годом ранее, выяснили аналитики сервиса автоматизации найма с ИИ-инструментами Huntlee (резидент «Сколково»), опросив свыше 3,1 тыс. россиян в возрасте старше 18 лет из крупных городов. Свыше трети россиян в этом году использовали ИИ для поиска работы — и каждому четвертому ИИ помог получить ее. Об этом CNews сообщили представители Huntlee.

Свыше двух третей россиян разово (7%), периодически (34%) или часто (28%) применяли инструменты искусственного интеллекта в личных и рабочих целях 2024 году. Прежде всего речь идет о молодых респондентах в возрасте от 18 до 24 лет (79%) и от 25 до 34 лет (73%). Реже других инструменты ИИ используют представители поколения «Х» — 52%.

За год доля россиян, использующих ИИ, заметно выросла — в 2023 г. им пользовались 51% опрошенных. Увеличилась, в частности, доля пользователей среди «иксов» (с 39% до 51%) и респондентов старше 55 лет (с 12% до 18%).

Чаще всего респонденты пользуются голосовыми помощниками («Алиса», Siri и др. — 74%) и чат-ботами (69%), 62% респондентов пользуются чатом GPT.

Подавляющее большинство из числа тех, кто использует ИИ (или 63% от общего числа участников опроса), делают это в личных целях. 51% участников опроса используют ИИ в работе.

Чаще других ИИ-инструменты используют в ИТ-отрасли (72%). На втором месте респонденты, задействованные в финансовом секторе (67%). На третьем — работники онлайн-торговли (66%). В топ-5 также вошли медиасфера (журналистика, PR, маркетинг) — 64%, на пятом — участники креативной индустрии (дизайн, копирайтинг) — 57% и сферы образования (57%).

Оказалось также, что свыше трети участников опроса (37%) в этом году применяли ИИ для поиска работы. В частности, его использовали для составления резюме (41%), для выполнения тестового задания (36%), для написания сопроводительных писем (33%), для подготовки к разговору о повышении зарплаты (31%). За год респондентов, использующих ИИ для поиска работы, выросла с 27%.

Подавляющее большинство таких респондентов (или треть всех участников опроса) положительно оценили вклад ИИ в процесс поиска работы или коммуникации с руководством. Почти четверть (24%) согласны с утверждением, что ИИ помог им найти работу, а 16% — что ИИ помог им улучшить условия труда.

Большинство опрошенных из числа использующих ИИ в работе применяют его для работы с данными (47%) генерации изображений (44%) и текстов (41%). 36% используют его для автоматизации рабочих процессов, 30% — для улучшения клиентского опыта, 24% — для оптимизации производства, 21% — в ходе маркетингового анализа.

Большинство участников опроса воспринимают ИИ как помощника, способного облегчить рутинные задачи в быту (58%). 53% расценивают ИИ как помощника на работе и 13% воспринимают его исключительно как развлечение.

«Как показал опрос, свыше трети россиянин используют ИИ для поиска работы, и эта цифра продолжит расти. ИИ помогает соискателям не только находить вакансии, но и оптимизировать резюме, подбирая ключевые слова и формулировки, которые соответствуют требованиям каждого конкретного работодателя. Технологии также помогают готовиться к собеседованиям, прогнозируя возможные вопросы и давая рекомендации по ответам. Это существенно увеличивает шансы на успешное трудоустройство, — сказал гендиректор Huntlee Юлиан Тырнов. — Мы ожидаем, что в ближайшие годы ИИ станет неотъемлемой частью карьерного пути для большинства россиян по мере расширения спектра таких инструментов, их популяризации и высокой доступности».

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