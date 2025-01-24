CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Миллион человек воспользовались новой версией Робота «Макса»

Уже больше месяца Робот «Макс» в тестовом режиме консультирует пользователей с помощью генеративного искусственного интеллекта. Он отвечает на сложные вопросы о работе «Госуслуг» и создает пошаговые инструкции под конкретные запросы. Новую версию цифрового помощника установили более одного млн человек. Почти 70% из них продолжают ей пользоваться. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как изменились запросы

В 3,5 раза выросло количество сложных вопросов. Для ответа на них недостаточно найти подходящую услугу, «Макс» должен полноценно проконсультировать пользователя.

В три раза увеличилось число уникальных запросов. То есть люди искали на портале ответы на те вопросы, которых не задавали раньше.

О каких услугах задают вопросы чаще всего

Запись на прием к врачу. Единое пособие на детей и беременных женщин. Выписка из электронной трудовой книжки. Регистрация по месту жительства. Регистрация транспортного средства.

Робот «Макс» создан, чтобы отвечать на вопросы про «Госуслуги». Но иногда он может поболтать на отвлечённые темы. Этим навыком цифрового помощника воспользовались около двух тыс. человек.

О чем еще спрашивают Робота «Макса»

«Как дела?» — самый популярный вопрос Роботу «Максу». «Как готовить жареных шмелей?» — самый необычный рецепт, который пытались узнать пользователи.

«Сколько ног у лошади?» — спросили у Робота «Макса» 184 человека. Самому молодому из них 26 лет.

Как подключить новую версию

Для перехода в beta-версию авторизуйтесь на Госуслугах и в диалоге с Роботом «Максом» нажмите на переключатель вверху экрана. Чтобы переключатель появился в мобильном приложении, обновите его до последней версии. Оценивайте ответы — это помогает Максу учиться быстрее.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Разработчики могут спать спокойно. «Первый ИИ-программист» бесполезен, он справляется только с 15% поставленных задач

Var1 — новое поколение DBaaS под новые вызовы: производительность выделенного сервера для MPP, Big Data и ML

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля

Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен»

Российский изобретатель проиграл в российском суде патентный спор с Apple

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще