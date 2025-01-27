Подрядчики ИЖС получили уникальный идентификатор в Единой системе жилищного строительства

В Единой информационной системе жилищного строительства на портале строим.дом.рф все зарегистрированные подрядчики теперь имеют уникальный номер идентификации. Мера внедрена в соответствии с приказом Минстроя России и упрощает процесс учёта юрлиц и предпринимателей, строящих частные дома по договору подряда в соответствии с федеральным законом №186-ФЗ.

Уникальный идентификатор позволит отслеживать информацию о подрядчиках, их деятельности и выполнении обязательств, что, в свою очередь, повысит надёжность рынка частного домостроения. Он будет использоваться в том числе при заключении договора подряда и получении ряда государственных и муниципальных услуг.

«Теперь на странице подрядчика на портале строим.дом.рф отображается уникальный номер, который присваивается автоматически. Это исключает возможность путаницы между разными подрядчиками, создаёт надёжную систему учёта и предотвращает дублирование информации на всех этапах проекта строительства», – рассказала заместитель директора по цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ Дина Колесникова.

ID подрядчика с 1 марта 2025 г. становится обязательным при заполнении и подаче форм уведомлений о планируемом и завершённом строительстве в разрешительный орган. Кроме того, наличие уникального номера подрядчика на портале строим.дом.рф станет условием для заключения договора подряда с использованием счетов эскроу.

«Платформа строим.дом.рф наделена функцией раскрытия информации о подрядчиках ИЖС, работающих с эскроу. Здесь поэтапно реализуются технические изменения, которые позволяют повысить прозрачность сферы ИЖС в рамках нового закона, вступающего в силу с 1 марта. Это обеспечивает прозрачность процесса строительства частных домов для граждан, органов власти и бизнеса. После вступления в силу закона граждане cмогут выбрать подрядчика и в онлайн-режиме заключить с ним договор, не беспокоясь о сохранности вложенных средств за счёт использования безопасного механизма», – отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.