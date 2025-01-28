Девелоперы будут развивать шеринг-инфраструктуру без персонала

На рынке премиальной недвижимости набирает силу тренд на развитие клубной шеринг - инфраструктуры без персонала, которой жители смогут пользоваться на свое усмотрение. Например, забронировать помещения бьюти-коворкинга, фитнес-рума, музыкальной студии и пригласить собственных стилистов, тренеров, репетиторов и др. специалистов.

Компания «Аеон Девелопмент» создаст целый комплекс аменитис в проекте River Park Кутузовский. Сам термин amenities (аменитис) пришел на рынок высокобюджетной недвижимости из индустрии гостеприимства и переводится как «удобства, услуги». В гостиничном бизнесе понятие обозначает сервисы и «комплименты» для гостей, а в девелопменте – набор клубной инфраструктуры, ориентированной исключительно на жителей дома, в отличие от коммерческой инфраструктуры, доступной и для внешнего потока посетителей. Комплекс аменитис может управляться как самим девелопером, так и внешней управляющей компанией.

В небоскребах River Park Кутузовский доля всей инфраструктуры составляет около 10,2% от жилой площади – 14,4 тыс. кв. метров. Во внешнем периметре ЖК будет открыта торговая галерея, доступная всем горожанам. В самих же башнях появятся предприятия внутренней клубной шеринг - инфраструктуры (900 кв. м, без учета лаунж-зон на крышах), вход в которые будет осуществляться из корпусов и с территории двора, расположенного на стилобате.

Резиденты проекта смогут бронировать аменитис через мобильное приложение и приглашать собственный персонал, что позволяет максимально адаптировать любую опцию под индивидуальный запрос. Для приглашенных специалистов помещения клубной инфраструктуры будут доступны на некоммерческой основе.

Например, в проекте появится бьюти-станция (58,8 кв. м) с приватным массажным кабинетом, залом для маникюра и педикюра, корнерами для визажиста и стилиста по волосам. Другая удобная опция – коворкинг (69,3 кв. м) с комфортными переговорными комнатами, кухней и зонами для отдыха.

Еще одной яркой фишкой для жителей одной из башен проекта станет фитнес-рум – приватный тренажерный зал, укомплектованный современным профессиональным оборудованием. Жители смогут забронировать время и пригласить личного тренера. При этом в галерее с ритейлом расположится общедоступный фитнес-центр (1400 кв. м).

Нестандартным решением стало размещение в ЖК музыкальной студии (47,4 кв. м). Студия будет представлять собой профессионально подготовленное и оборудованное помещение с хорошей акустикой, звукоизоляцией и музыкальными инструментами: барабанная установка, цифровое пианино, саксофон, гитара и др. Инструменты и оборудование будут закупаться и обслуживаться управляющей компанией, но посетители смогут приносить и свои инструменты. Вопросы графика занятий и приглашения преподавателей также будут находиться в ведении УК.

«Мы видим тренд в сторону увеличения инфраструктуры в премиальных жилых комплексах. Как показывает практика, резиденты хотят пользоваться удобными сервисами в шаговой доступности и стремятся настроить их под свои запросы. Клубная шеринг-инфраструктура позволяет сделать услуги максимально кастомизированными», — сказала Башаева Мария, директор по продукту «Аеон Девелопмент».