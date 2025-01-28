В России запустили инновационную образовательную платформу «ИИ Препод»

Компания «ИИ Препод» сообщила о запуске инновационной образовательной платформы «ИИ Препод». Это первая в своем роде интеллектуальная образовательная платформа, использующая искусственный интеллект для создания полностью персонализированного обучения. Об этом CNews сообщили представители «ИИ Препод».

Платформа анализирует уровень знаний, настроение и интересы каждого ученика, адаптируя программу обучения в реальном времени. Такой подход обеспечивает максимальную эффективность и мотивацию учащихся.

Ученики могут заниматься в любое удобное для них время, без необходимости подстраиваться под расписание преподавателей. Это особенно актуально для семей с насыщенным графиком.

Искусственный интеллект обеспечивает объективную оценку знаний без человеческой предвзятости. Родители получают детализированные отчеты об успеваемости ребёнка в режиме реального времени.

В отличие от традиционных моделей, где оплата производится за время занятия, «ИИ Препод» предлагает революционный подход: стоимость определяется объемом реально усвоенных знаний. Средняя цена занятия значительно ниже рыночных цен на услуги репетиторов.

«ИИ Препод» демонстрирует успешное применение передовых технологий в образовательной сфере, что отражает тенденции цифровизации и модернизации образования в современном мире.