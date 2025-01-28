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«Яндекс Еда» представила обновленный список топ-50 ресторанов Москвы

«Яндекс Еда» представила обновленный Ultima Guide по Москве. В него вошли 50 лучших заведений города, отобранные нейросетью, клиентами сервиса и экспертами индустрии. С помощью гида жители и гости столицы смогут найти рестораны, которые точно стоит посетить в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Еды».

Сервис впервые представил Ultima Guide «Яндекс Еда» по Москве год назад. За это время в городе появились новые рестораны, достойные внимания, а некоторые предпочтения пользователей изменились. Поэтому осенью 2024 г. «Еда» снова проанализировала около 30 тыс. заведений города с помощью нейросети. Чтобы участвовать в отборе, заведение должно соответствовать более чем 100 критериям. Например, быть несетевым, находиться в Москве и работать не менее трех месяцев на момент анализа нейросетью. При этом ресторан не обязательно должен быть подключен к доставке через «Яндекс Еду». Нейросеть составила лонг-лист из 312 претендентов, в который вошли как известные рестораны в центре Москвы, так и небольшие бюджетные кафе в спальных районах. Еда впервые опубликовала список кандидатов за неделю до выхода обновленного гида — так клиенты и рестораны смогли узнать, из каких заведений был выбран топ-50.

Следующим этапом было голосование. За месяц в нем приняли участие более 100 экспертов рынка, а также более 21 тыс. пользователей. Среди пользователей голосовали те, кто чаще всего взаимодействовал с ресторанами-претендентами — например, делал в них заказы через «Еду» или оставлял отзывы о них в «Яндекс Картах». Они оценили меню, сервис, дизайн и атмосферу ресторанов. Эксперты голосовали на сайте с большим количеством детальных вопросов в каждом блоке. Итоги голосования подсчитала специально разработанная модель оценки «Яндекса». 50 заведений, которые набрали наибольшее количество баллов, попали в обновленный гид. Решающими параметрами стали блюда и их вкус. Саму методологию гида помогла создать Екатерина Пугачева, председатель жюри The World's 50 Best Restaurants в России, Восточной Европе и Средней Азии. Результаты голосования проверили в компании «Яков и Партнеры».

Треть заведений из обновленного московского Ultima Guide «Яндекс Еда» ― это кафе и рестораны, которые не входили в его предыдущую версию. Например, в 2025 г. в гид попали ресторан «Северяне» с блюдами из дровяной печи и ресторан Grand Cru с высокой французской кухней. Среди заведений есть и те, которые открылись недавно: ресторан с блюдами средиземноморской кухни Lui открылся в апреле 2024 г., а Ayu by Wa Garden в аутентичном японском стиле ― в июне 2024 г. В гид попали и те заведения, которые были в его прошлогодней версии: популярный винный ресторан Big Wine Freaks, ресторан авторской кухни Selfie и др. При этом в Ultima Guide «Яндекс Еда» есть заведения среднего ценового сегмента: например, «Галки», «Москва — Дели» и Eva.

Рестораны, которые попали в новый топ-50 можно найти в разделе «Куда сходить» в приложении «Еды», на сайте гида и в «Яндекс Картах». Также на сайте можно посмотреть рестораны, которые попали в гид прошлого года. С помощью Ultima Guide «Яндекс Еда» клиенты сервиса могут открывать для себя лучшие заведения. А рестораны, которые вошли в топ-50, смогут выйти на новую аудиторию ― в месяц «Едой» пользуются около 20 млн человек из более чем 400 городов страны. Помимо этого заведения гида получат специальные отметки Ultima Guide в «Яндекс Картах».

«Еда» планирует проводить ежегодные обновления Ultima Guide в каждом городе проекта. Весной 2025 г. обновится топ-50 заведений Санкт-Петербурга. Сейчас ресторанный гид сервиса уже есть в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Красноярске и Нижнем Новгороде, а в 2025 г появится еще в пяти городах.

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