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МТС: жители Тувы назначают онлайн-совещания раньше всех в Сибири

ПАО «МТС» с помощью платформы для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» изучила особенности проведения онлайн-совещаний в организациях Тувы. В целом интерес к онлайн-мероприятиям в республике в 2024 г. по сравнению с 2023 г. вырос более, чем в три раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самое популярное время для рабочих созвонов в Туве – 10:00. Именно на этот час назначалось больше всего онлайн-собраний. В остальных сибирских регионах к совместной дистанционной работе чаще приступали во второй половине дня. В среднем жители республики начинают совещаться с 9:00 и заканчивают в 21:00. Количество сессий на российской платформе по итогам 2024 г. в Туве выросло в 3,1 раза. Самыми активными пользователями стали организации из сферы ИТ и телекома, туризма и образования.

Чаще всего на платформе онлайн-коммуникаций в Туве проводились встречи и вебинары. Пользователи по всей стране и в республике также проявляли интерес к онлайн-доскам, которые во время рабочих созвонов или лекций заменяют обычную доску для записи. В сентябре 2024 г. отечественные разработчики запустили новую технологию импорта, позволяющую сохранить 100% контента из зарубежного сервиса Miro.

Кроме того, пользователи «МТС Линк» прибегали к искусственному интеллекту (возможность также появилась на платформе в 2024 г.). В половине случаев по стране ИИ использовали для включения, замены или размытия фона. На втором месте — автоматическая расшифровка беседы (22%), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев искусственный интеллект развлекал пользователей, которые «надевали» во время встреч маски или выбирали для себя цифровые аватары. В 5% ситуаций технология сэкономила пользователям время на просмотр записей (подведение итогов встреч и видеохайлайты).

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