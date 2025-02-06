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Покупки Mail расскажут, на что пользователи тратят деньги

Сервис «Покупки Mail» представил новую функциональность сбора чеков —данные по покупкам будут собраны вместе напрямую из почты и детализированы. ИИ определит товар и покажет его стоимость. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Умные алгоритмы выделяют самое важное на основе входящих писем и личных предпочтений и интересов пользователей. В разделе «Чеки» доступны платежи и отслеживание покупок. Это позволит знать о всех совершенных тратах и следить за расходами. Пользователям представлена полная информация о месте покупки (магазине), общая сумма чека и цена каждой позиции в нем.

«Мы стремимся создать удобный сервис, где каждый пользователь — мама в декрете или геймер, сможет детально отслеживать свои покупки и расходы, не выходя из Почты. В ближайшее время мы усовершенствуем наше решение, чтобы процесс пополнения аккаунтов и покупки цифровых товаров был удобнее и проще», — сказал Александр Суровов, руководитель продуктового направления «Покупки Mail».

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