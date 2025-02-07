CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Создан онлайн-сервис, предсказывающий свойства веществ

В Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» создан онлайн-сервис - программная Библиотека RSP (Real Substance Properties), которая позволяет спрогнозировать, как поведут себя различные вещества и материалы при переработке, транспортировке, смешивании и хранении. Такие данные необходимы в энергетике, машиностроении, нефтегазовой отрасли, авиации и др. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Решение позволяет проводить расчеты на базе практически любого современного языка программирования и встраивается в уже имеющиеся у заказчика библиотеки и утилиты. RSP функционирует на разных аппаратных платформах (ПК микроконтроллеры, одноплатные компьютеры) и операционных системах (Windows, Linux, MacOS). Библиотеку можно дополнять. В перспективе команда хочет расширить линейку продуктов и разработать собственный инженерный калькулятор – автономное решение, которое будет работать без интеграции с системами заказчика.

В марте 2024 г. проект стал победителем первого цикла Университетского технологического акселератора «Ростатома» и МИФИ, где получил поддержку экспертов и инвестиции на развитие в размере 3,5 млн руб. После прохождения акселерационной программы команда выиграла грант Фонда содействия инновациям на сумму 4 млн руб. и зарегистрировала свою компанию «Физтехлаб», которая дальше будет заниматься разработкой наукоемкого программного обеспечения.

«Акселератор помог нам в достаточно сжатые сроки пройти путь от идеи до готового прототипа. Мы постоянно чувствовали поддержку со стороны организаторов: они интересовались нашими результатами, проводили разбор полетов, помогали разбивать масштабные задачи на мелкие и в быстром темпе двигаться к намеченной цели. А еще, благодаря участию в программе, нам удалось выйти на потенциальных заказчиков, с которыми мы сейчас проводим тестирование», – отметил руководитель проекта RSP Илья Коновалов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Акционерам ЦИАН дали шанс не вылететь с биржи

В России в разы увеличивают штрафы за нарушение защиты информации в государственных ИТ-системах

Древний забытый способ связи угрожает человечеству. Под угрозой миллиарды пользователей

Россия представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности

Роскомнадзор раскрыл число утечек: За год их стало вдвое меньше

Softline купил за 100 миллионов компанию у своих топ-менеджеров

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли
Показать еще