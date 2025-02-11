Более трети профессионалов в 2024 году не искали работу, при этом получили прямые предложения от работодателей

Рекрутинговая компания get experts представляет результаты исследования, посвященного изучению опыта трудоустройства, который был у профессионалов в 2024 г., и их планов по смене работы в 2025 г. Участниками опроса стали 2,51 тыс. квалифицированных сотрудников компаний из различных сфер деятельности и регионов России. Об этом CNews сообщили представители get experts.

Ситуация с поиском работы

О том, что в 2024 г. было легко найти работу, говорят 10% опрошенных профессионалов, еще 58% считают, что это можно было сделать. На сложности с поиском работы указывают 23%, и 1% утверждают, что это невозможно. Еще 8% не искали работу. Для сравнения: в 2023 г. о том, что работу найти можно или легко, говорили 24% респондентов, о том, что это трудно или невозможно, — 70%, не искали работу 6%.

57% тех, кто считает, что найти работу было легко, указывают на широкий спектр возможностей: работные сайты, специализированные сообщества и группы, ярмарки вакансий и т. д. 43% напоминают, что на рынке сейчас имеется ощутимый дефицит квалифицированных кадров, что также на руку соискателям. Среди других популярных аргументов — большое число вакансий с возможностью удаленной работы (32%) и высокими зарплатами (25%), готовность работодателей идти на уступки в части опыта и образования кандидатов (26%), низкая конкуренция за вакансии из-за того, что их больше, чем свободных специалистов (12%), и достаточное число компаний с подходящей корпоративной культурой (11%). Респонденты, отвечая на этот вопрос, могли выбрать несколько вариантов ответа.

Более пессимистично настроенные респонденты видят причины трудностей с поиском работы в низких зарплатах (72%), недостатке предложений с интересными задачами (44%), дискриминации кандидатов по возрасту (36%), высокой конкуренции за вакансии (34%), нехватке компаний с подходящей корпоративной культурой (32%), высоких ожиданиях работодателей (29%), отсутствии возможности работать удаленно или в гибридном формате (25%), необходимости делать «красивое» резюме (18%) и проходить несколько этапов собеседования (18%), требованиях о наличии узкого профессионального опыта (16%) и специализированных знаний (16%) и дискриминации по полу (8%). Среди менее популярных причин — нехватка хороших работодателей, автоматизация/цифровизация производств и внедрение ИИ, несоответствие взглядов работодателей реальной ситуации на рынке и нехватка интересных вакансий на менеджерские позиции. Респонденты, отвечая на этот вопрос, могли выбрать несколько вариантов ответа.

Как долго искали работу

Чуть больше трети (35%) кандидатов в 2024 году не искали работу, а получили прямое предложение от работодателя и приняли его. В 2023 году таким образом получили работу 30% респондентов. У 12% на поиск работы ушла одна неделя (годом ранее таких было 8%), от двух недель потратили 15% (было 21%), 1-2 месяца — 17% (было 18%), 3-6 месяцев — 12% (было 15%), 7-12 месяцев — 5% (было также 5%), более года искали работу 4% участников опроса (в 2023 г.— 3%). При этом количество предложений, из которых в итоге выбирали кандидаты, за год практически не изменилось: одна вакансия — 36% (41% в 2023-м), 2-3 вакансии — 45% (44% в 2023 г.), более трех вакансий — соответственно 19% (15% в 2023 г.).

Готовность к смене работы

О том, чтобы сменить место работы, сейчас думают более 2/3 опрошенных профессионалов: 14% уже находятся в активном поиске, а 22% — в пассивном (рассматривают входящие предложения). Собираются начать поиск в ближайшее время 17%, еще 20% планируют сделать это в будущем (не ранее чем через год). Только 22% говорят, что не хотят менять место работы и будут развиваться внутри текущей компании. В 2023 г.цифры были практически те же, по каждой группе разница в пределах 1-3%.

Причины смены работы

Основные причины, по которым респонденты хотели бы сменить место работы (первая цифра — 2024 г., вторая — 2023 г.): неудовлетворенность зарплатой и бонусами (54%/57%), отсутствие возможностей для карьерного роста (26%/35%), профессиональное выгорание (21%/21%), отсутствие возможностей для профессионального роста (19%/24%), желание сменить сферу деятельности (18%/10%), отсутствие возможности работать удаленно и гибкого графика (16%/15%), переработки (15%/12%), нестабильность в компании (14%/11%), неподходящая корпоративная культура в компании (13%/1%). Также профессионалы упоминали смену руководства, сложные отношения с ним и коллегами, семейные обстоятельства, проблемы со здоровьем, желание переехать и другие причины.

Приоритетные работодатели

Более половины (55%) специалистов при поиске работы рассматривают вакансии только от российских компаний. На зарубежных работодателей ориентируются около трети кандидатов: 26% рассматривают вакансии иностранных компаний в России, 5% — вакансии в других странах. При этом 45% респондентов признаются, что по большому счету им неважно, на кого работать, главное, чтобы компания отвечала их запросам. Респонденты, отвечая на этот вопрос, могли выбрать несколько вариантов ответа.

Площадки для поиска работы

Самой популярной онлайн-площадкой стал сервис HeadHunter — его назвали все участники опроса. Также часто называли сайты «Авито Работа» (43%), «Работа.ру» (40%), карьерные страницы компаний (20%), LinkedIn (20%), SuperJob (20%), Job.ru (17%) и Zarplata.ru (16%). Помимо этого, респонденты упоминали другие работные сайты, профильные группы, каналы и сообщества в соцсетях и мессенджерах и сарафанное радио (получение информации о вакансиях от родственников, друзей, коллег и т. д.). Респонденты, отвечая на этот вопрос, могли выбрать несколько вариантов ответа.

Уведомление об уходе

Мнения профессионалов о том, когда лучше сообщить работодателю о своем уходе, различаются. Почти две трети (61%) считают, что это нужно делать только после получения и принятия оффера, т. е. когда новое место уже известно. Год назад так считали 68%. О том, что руководство надо предупредить уже на стадии активных переговоров с потенциальными работодателями, говорят 28% (в прошлом году эту позицию высказали 23%). Только 11% готовы заявить о намерении покинуть компанию сразу же, как только у них появится такая мысль (год назад таких было еще меньше — 9%).

Ожидания по доходу на новом месте

Большинство профессионалов (85%) надеются, что после перехода на новую работу их доход вырастет: роста на 5-10% ожидают 11% респондентов (год назад — 8%), на 11-20% — 32% (в 2023-м было 31%) и на 21% и более — 42% (было 49%).

Доля тех, кто думает, что их доход сохранится, выросла с 6% в 2023 г. до 10% в 2024 г.

Тех, кто опасается снижения зарплаты на новом месте, всего 5%: сокращение на 5-10% считают возможным 2% (в 2023-м — 4%), на 11-20% — также 2% (было 1%), и 1% думают, что могут потерять больше 20% (в прошлом году такие опасения высказывала такая же доля респондентов).

«Сейчас профессионалы чувствуют себя достаточно уверенно, — сказала генеральный директор рекрутинговой компании get experts Ольга Шамбер. — На это влияют два фактора. Во-первых, благодаря сохраняющемуся на рынке дефициту кадров позиции кандидатов заведомо сильней, чем у работодателей, они имеют возможность выбирать более выгодные для себя предложения и давить на бизнес, заявляя свои требования по зарплате, соцпакету, формату и графику работы и другим условиям. Во-вторых, экономическая ситуация сейчас значительно стабильнее, чем была полтора-два года назад, компании в массе своей настроены на открытие новых направлений и расширение штата, они нуждаются в квалифицированных кадрах и готовы за них биться, т. е. шанс быстро найти работу при выходе на рынок очень высок. Но в то же время соискателям стоит соизмерять свои аппетиты и компетенции, т. к. в случае предъявления завышенных запросов они могут получить отказ».