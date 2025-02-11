На Wildberries заработал сервис страхования для продавцов

Объединенная компания Wildberries и Russ в тестовом режиме запустила сервис добровольного страхования для продавцов. Продукт создан специально под нужды продавцов Wildberries совместно с партнерами: страховой компанией «АльфаСтрахование», страховым брокером «Цунами» и ИТ-платформой Zunami One.

Это сервис страхования продавцов, интегрированный с системами маркетплейса. Продавец может самостоятельно принять решение о подключении дополнительной услуги и застраховать риски прямо в своем личном кабинете на Wildberries. Сервис работает в цифровом виде, что позволяет ускорить и упростить получение страхового возмещения.

Сейчас страхование доступно тестовой группе продавцов, в течение нескольких месяцев его смогут по своему желанию подключить все продавцы.

Страховка покрывает затраты продавцов на обратную транспортировку товаров из пункта выдачи, если покупатель не выкупил товар, отказался забирать его или вернул по каким-либо причинам. Если продавец решит подключить страхование, по итогам каждого месяца будет автоматически формироваться заявление на компенсацию стоимости логистики, останется только отправить его в страховую компанию и получить возмещение.

В полис также входит страхование товаров от повреждения или утраты при транспортировке со склада Wildberries или на пункте выдачи. Страхование является добровольным и дополняет существующую процедуру выплат компенсаций от Wildberries, предусмотренную офертой. Преимущества страхования состоят в более оперативных выплатах. Также возмещение можно получить в большем количестве ситуаций: например, при подключенном страховании компенсируется стоимость товара, если его повредил покупатель и вернул продавцу как бракованный. Чтобы получить компенсацию, нужно просто отправить в страховую фото и описание произошедшего, в некоторых случаях может потребоваться скриншот или выгрузка из личного кабинета продавца на Wildberries. Продавцам, приобретающим данный страховой продукт и получившим страховое возмещение, больше не нужно будет обращаться к Wildberries или покупателю за возмещением убытков. Продавец получает выплату по одному и тому же случаю один раз: либо от Wildberries, либо от страховой компании, если у него подключена страховка.

Тариф страхования на этапе тестирования составит 1,4% от стоимости застрахованных товаров. Опция начинает действовать через 24 часа после подключения. С этого момента все заказы, которые продавец отправит со склада Wildberries, становятся застрахованными. Продавец может отключить опцию в любой момент.

Максимальная сумма выплат за один товар при повреждении или утрате составляет 50 тыс. руб., но не более 100 тыс. руб. за все товары по каждому страховому случаю. Учитывая, что страхование распространяется на этап доставки конкретным покупателям со склада до ПВЗ, и такая перевозка не предполагает транспортировки больших партий товаров от одного продавца, страховая сумма в большинстве случаев будет достаточной для полного покрытия ущерба.

При невыкупе или возврате товара максимальная компенсация затрат на транспортировку достигает 5 тыс. руб. для каждого товара.

«Мы впервые запустили страхование для продавцов. Это важный этап, так как мы стремимся предоставить нашим партнерам как можно больше полезных инструментов. Наша команда финтеха создавала это решение совместно с партнерами на страховом рынке с учетом особенностей работы продавцов на маркетплейсе. В будущем совместно с партнерами мы будем расширять линейку страховых продуктов, чтобы страховая защита покрывала больше этапов работы», – сказал CTO финтех-направления Wildberries & Russ Сергей Бобрецов.

«Более четверти продавцов когда-либо сталкивались с возвратами товара и повреждениями во время доставки. Запуская этот продукт совместно с Wildberries и «АльфаСтрахованием», мы создали решение, которое не просто компенсирует ущерб, но и помогает эффективно управлять рисками. Благодаря интеграции с системами маркетплейса и использованию цифровой платформы Zunami One, мы смогли автоматизировать процессы страхования и урегулирования убытков», — сказал генеральный директор страхового брокера «Цунами» Андрей Сабитов.

«Мы уверены, что именно в коллаборации с партнерами-маркетплейсами мы можем создать клиентский опыт в части страховых продуктов, который позволит еще больше повысить лояльность селлеров и к площадкам, на которых они реализуют свои товары, и к страхованию, как инструменту снижения рисков. Наша цель – чтобы селлер в будущем мог приобрести страховку и обратиться за компенсацией в формате одного окна, через личный кабинет маркетплейса и получить выплату в несколько простых шагов», – отметила заместитель директора по корпоративному страхованию по имущественному андеррайтингу «АльфаСтрахование» Татьяна Лаврова.