Покупатели «Яндекс Маркета» смогут сделать предзаказ цветов на 14 февраля и 8 марта

Покупатели «Яндекс Маркета» смогут заранее заказать цветы на праздники. Возможность предзаказа букетов впервые появилась на маркетплейсе в преддверии 14 февраля и 8 марта. Она доступна для покупателей в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Выбрать букет с возможностью предзаказа можно на тематической полке в разделах «Цветы» и «Экспресс» на «Яндекс Маркете». Сделать предзаказ на 14 февраля можно уже сейчас — для этого достаточно выбрать эту дату при оформлении заказа, а также указать удобный слот для доставки. Такая же опция откроется в канун 8 марта.

Яндекс Покупатели «Яндекс Маркета» смогут сделать предзаказ цветов на 14 февраля и 8 марта

Новая опция позволит покупателям не откладывать организацию подарка на последний момент, а продавцам — заранее спланировать загрузку персонала во время высокого спроса. Именно на эти праздничные даты приходится резкий рост продаж цветов. 14 февраля он может достигать 15-кратных значений относительно средних показателей в течение года, а к 8 марта на «Маркете» фиксируется рекордный рост — до 30 раз. По статистике «Яндекс Маркета», наибольшей популярностью в праздники пользуются монобукеты из роз и тюльпанов. Растет число заказов на авторские букеты — их доля за год увеличилась на 18 процентных пунктов.