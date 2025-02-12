Объемы транзакций CarCraft превысили 100 млрд рублей

Группа компаний CarCraft в 2024 г. продемонстрировала рост и укрепила позиции на рынке финансовых услуг для автомобильного бизнеса. Объем сделок, обработанных через флагманскую платформу Momentum Pay, превысил 100 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители CarCraft.

«Успех компании основан на нескольких ключевых факторах, включающих в себя инновационные технологические решения, расширение партнерской сети и неуклонное следование принципам безопасности. Мы продолжаем укреплять свои позиции на рынке, что становится возможным благодаря слаженной работе нашей команды, которая нацелена на достижение высоких результатов» - комментирует Борис Беленький, CVO CarCraft Group.

Важным фактором роста стало масштабирование партнерской сети CarCraft. В 2024 г. компания подключила шесть новых банков-партнеров. Кроме того, было заключено более 90 новых контрактов с автосалонами, 38 из которых входят в ТОП-100 крупнейших дилеров страны. Такое сотрудничество позволяет CarCraft охватить значительный сегмент рынка и обеспечить доступ к финансовым услугам для широкого круга клиентов по всей России.

«Это не просто увеличение числа партнеров, но и тщательный отбор надежных и финансово стабильных институтов, что гарантирует бесперебойную работу платформы и стабильность финансовых операций. Сотрудничество с надежными и проверенными партнерами - это залог предоставления клиентам еще более выгодных условий финансирования и расширения спектра доступных финансовых услуг», — сказал Борис Дмитриев, председатель совета директоров CarCraft Group.

Для группы компаний 2024 г. стал плодотворным на разработки. Одна из них биллинговая платформа, которая является единым шлюзом для быстрой интеграции по API с любыми личными кабинетами банков-партнеров, уже автоматизируя работу 12 банков. Более того, была создана платформа Gate.Momentum Pay, которая обеспечивает быструю и удобную интеграцию для осуществления транзакций. 15 банков и платформ уже используют данный шлюз.

Группа компаний CarCraft запустила новый факторинговый продукт для автодилеров с МКБ (Московский кредитный банк) и «Ингосстрах Банком». Они первыми присоединились к продукту MultiFactoring для автодилеров, финансируя не только новые автомобили, но и автомобили с пробегом. Внедрение этого продукта является важной ступенью в расширении набора услуг, а также позволяет еще больше укрепить позиции на рынке. С банками ТКБ и «СМС Финанс» удалось запустить продукт Monitoring, который анализирует кредитный портфель и продажи автомобилей, позволяя посредством парсинга открытых баз в режиме онлайн отслеживать текущий статус автомобиля. Это помогает финансовым организациям снизить риски потери залогового имущества, упростить и удешевить процесс мониторинга и повысить привлекательность финансирования автомобильной отрасли.

«CarCraft быстро адаптируется к изменениям на рынке и предлагает клиентам новейшие финансовые решения, позволяя оптимизировать денежные потоки и содействовать ускоренному развитию бизнеса», — сказал Даниэль Зеленский, CEO CarCraft Group.

Компания уделяет большое внимание развитию своей команды и постоянному совершенствованию рабочих процессов. Штат сотрудников в 2024 г. вырос на 86%, по сравнению с предыдущим годом, что означает стремительное развитие молодой компании.

Одно из важнейших достижений года — получение статуса резидента Сколково. CarCraft тщательно готовилась к этому этапу, пройдя строгий отбор, включающий в себя оценку соответствия инновационным приоритетам Фонда Сколково, анализ потенциала платформы, и, что особенно важно, демонстрацию работоспособного прототипа и успешных пилотных проектов.

Эксперты высоко оценили, как техническую составляющую проекта, так и его потенциал для развития автомобильного рынка в России и за рубежом. Единогласное решение экспертной комиссии в пользу CarCraft подчеркивает значимость и инновационность разработанной платформы.

В этом же году CarCraft запустила масштабный благотворительный проект «Дни добра», призванного внести значительный вклад в улучшение жизни нуждающихся детей, пожилых людей и животных. Первый этап проекта состоялся 10 декабря, где сотрудники CarCraft посетили Новоникольский детский дом, специализирующийся на работе с детьми, имеющими особенности развития. В планах компании объединиться с партнерами и расширить возможности для помощи незащищенных слоев населения.

Группа компаний CarCraft продемонстрировала высокие результаты маркетинговой стратегии, значительно превзойдя запланированные показатели. Успех обусловлен комплексным подходом, охватывающим широкий спектр каналов коммуникации и инновационных подходов к продвижению. Видеоконтент на различных платформах привлек более 700 тыс. пользователей соцсетей. Еще более впечатляющим стал рост числа подписчиков на каналах — более 10 000%, что указывает на вирусный эффект и эффективную работу с контентом за счет использования трендовых форматов.

Одним из важных факторов успеха стала работа со СМИ. Более 4,5 млн человек получили информацию о группе компаний через публикации в различных печатных и онлайн изданиях, отраслевых журналах и новостных порталах. Публикации охватывали не только анонсы новых продуктов и услуг, но и интервью с партнерами, руководителями компаний, освещение стратегии развития, корпоративную культуру и социальные гарантии CarCraft Group, позволив сформировать позитивный имидж компании как инновационного и надежного партнера в сфере автобизнеса и финансового сектора.

Телемаркетинговая стратегия CarCraft Group охватила более 30 тыс. аудитории, что говорит о постоянной работе с потенциальными клиентами и эффективной системе обработки лидов, включающей в себя автоматизацию процесса, персонализацию скриптов и многоступенчатую систему follow-up.

В 2025 г. перед группой компаний стоят не менее амбициозные цели. CarCraft Group обеспечит автодилерам современные инструменты, упрощающие процесс получения финансирования, а банкам и другим финансовым организациям — возможность работать с новым сегментом бизнеса.