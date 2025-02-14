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Умные телевизоры в каждый дом: на рынок вышла новая ТВ-приставка на базе Android

«Триколор» продолжает расширять линейку электроники под собственным брендом. Компания выпустила свою первую Android-приставку в формате стика. Об этом CNews сообщили представители «Триколора».

«СмартСтик» — это компактное устройство, которое позволяет превратить обычный телевизор в смарт ТВ. В комплекте пользователь также получит промокод на 60 дней подписки «Единый Ultra Онлайн» за один рубль, куда входят 200+ телеканалов, в том числе Start Air и Start World, а также доступ к трем популярным российским стримингам.

Устройство способно превратить обычный телевизор с HDMI-входом в умный, используя все преимущества операционной системы Android: доступ к просмотру и хранению цифрового медиаконтента, а также магазин для установки сторонних приложений. В базовой версии на приставку уже загружены популярные у россиян видеосервисы, включая онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ», Rutube и другие. Также дополнительно на «СмартСтик» можно установить сторонние приложения, используя APK-файлы.

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Новая ТВ-приставка на базе Android

«"СмартСтик" будет актуален пользователям, которые используют разные устройства для просмотра контента, а также клиентам, которые часто переезжают или путешествуют и не хотят тратить время на переподключение к аккаунтам и поиск любимого сериала или места, на котором остановили просмотр. Достаточно просто взять стик с собой. Мы также учли запрос на эргономику и эстетику устройства, чтобы оно органично вписалось в любой дизайн и не требовало проводов или розеток, как классические приставки», — сказала CPO «Триколор» Юлия Кудряшова.

«СмартСтик» — первая приставка от «Триколор» в формате стика. Устройство оснащено чипом Amlogic S905Y4, процессором Quad-core ARM Cortex-A35 и видеочипом ARM Mali G31 MP2. Имеет оперативную память 2 ГБ и встроенную 16 ГБ. Поддерживает все распространенные форматы видеофайлов (MKV, TS, M2TS, MOV, MP4, RM, RMVB, AVI, MPG, MPEG, DAT, VOB, FLV) с максимально возможным разрешением 4К2К. На борту — операционная система Android 11, Bluetooth — 4.2.

Рекомендованная цена «СмартСтика» — 5,49 тыс. руб. Купить устройство на старте можно будет в интернет-магазине «Триколор».

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