Ozon запускает продажу автозапчастей с пробегом

Ozon продолжает расширять ассортимент товаров. Теперь в категории «Авто- и мотозапчасти» доступны не только новые детали, но и запчасти с пробегом от профессиональных продавцов. Это упростит обслуживание автомобилей европейских и японских марок, например, Volkswagen, Renault, Hyundai, Kia, Nissan, GM и др. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Возможность купить запчасти с пробегом от проверенных продавцов подойдет, если нужно заменить сложные узлы и агрегаты, которые непросто найти или, когда запчасть нужна быстро и нет времени ждать доставку новой детали.

На Ozon доступны только запчасти с пробегом, которые подходят для повторного использования. Например, компоненты двигателей, коробок передач, кузовные детали, элементы ходовой системы, салона и электрооборудования. Автозапчасти с пробегом, подверженные быстрому износу — такие как фильтры, тормозные колодки и другие — к продаже не допускаются.

Выступить в качестве продавцов автозапчастей с пробегом на Ozon могут только компании — профессиональные игроки рынка. Для доступа в категорию каждому продавцу необходимо подать заявку и пройти проверку Ozon. Оценка надежности включает в себя, в том числе коммерческую экспертизу и анализ каналов поставок. Такой подход гарантирует безопасность и качество для покупателей.

Для удобства поиска автозапчастей с пробегом в категории «Автотовары» посетителям будет доступен фильтр. При переходе в карточку товары категории дополнительно выделены специальным бейджем «С пробегом». Как и другие товары на Ozon, запчасти с пробегом можно вернуть в течение семи дней, если они не подошли или не соответствуют ожиданиям покупателя.