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«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету более 7 тыс. домохозяйств Кузбасса

В Кемеровской области выросло количество домохозяйств с доступом к высокоскоростному интернету – в 2024 г. провайдер охватил оптикой более 7000 семей. Работы велись в 21 населенном пункте на всей территории региона. Специалисты компании проложили около 85 километров кабеля. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В 12 сел и поселков волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) пришли впервые. Это населенные пункты Гурьевского, Ижморского, Кемеровского, Мариинского, Новокузнецкого, Прокопьевского, Тяжинского, Тисульского, Яшкинского и Яйского муниципальных округов. Их жителям стали доступны цифровые сервисы «Ростелекома»: от домашнего интернета по технологии GPON до облачного видеонаблюдения.

Алексей Михайлов, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы стремимся к тому, чтобы современными услугами связи было охвачено как можно больше кузбассовцев, поэтому продолжаем работу по замене устаревшей телеком-инфраструктуры на современную оптическую. Это меняет жизнь людей к лучшему и открывает новые возможности для решения повседневных задач, общения, обучения и развлечения».

Лидер по популярности среди цифровых решений – высокоскоростной интернет, в 2024 г. его подключили более 25 тыс. абонентов. Стабильно растет клиентская база интерактивного ТВ: к ней присоединились более 18 тыс. человек. Востребованы у жителей региона и сервисы платформы «Ключ» – так, «Умных шлагбаумов» в прошлом году установили в пять раз больше, чем в предыдущем.

Дмитрий Германовичус, директор по массовому сегменту Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы видим, как с увеличением охвата региона ВОЛС растет спрос на услуги компании: жители населенных пунктов, куда пришла оптика, активно подключают интернет, интерактивное ТВ, мобильную связь, сервисы «Умного дома». Все потому, что и скорость передачи данных, и качество сигнала стали в десятки раз выше».

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