Гигабитный интернет МТС пришел в дома еще 6 тысяч татарстанцев в Закамье

МТС сообщила о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Набережных Челнах и Елабуге. Доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах получили челнинцы, проживающие в многоквартирных домах 3, 20, 22, 23, 53 комплексов, и елабужане из 12 микрорайона.

Специалисты МТС провели технические работы по модернизации и установке нового телеком-оборудования в семнадцати многоквартирных домах жителей Закамья. Технология позволяет подключить интернет и телевидение по одному кабелю. Благодаря высокой пропускной способности, поддерживать стабильно высокую скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи удается даже в период вечерних пиковых нагрузок. Новые возможности позволяют челнинцам и елабужанам с комфортом пользоваться интернетом с любого количества гаджетов, смотреть видео онлайн в UltraHD-качестве без «зависаний», за секунды скачивать «тяжелый» контент и играть в онлайн-игры. Кроме того, теперь татарстанцы смогут ежемесячно экономить на связи до 40 процентов при одновременном подключении телевидения, высокоскоростного домашнего интернета и мобильной связи МТС.

Работы по расширению сети фиксированной связи в Набережных Челнах коснулись домов №5б и №5в на переулке А. Гайдара в 3-м комплексе; дома №5а на Цветочном бульваре в 20-м комплексе; новостроек на улице Авангардная, №37, 39, 41 и дома №38 на улице Жемчужной в 22-м комплексе; дома №9/24е на Цветочном бульваре в 23-м комплексе и домов № 61а на ул. 40 лет Победы и №136а на Московском проспекте в 53-м комплексе. В Елабуге гигабитный интернет МТС стал доступен жителям домов в 12 микрорайоне – №22 на улице Тази Гиззата, №№2а, 4, 6 на улице Интернациональная и №№ 69, 71 по проспекту Мира.