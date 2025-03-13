CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены Цифровизация Импортонезависимость
|

Группа «Рунити» зафиксировала отток пользователей от зарубежных облачных провайдеров

Группа «Рунити» (объединяет «Руцентр», «Рег.ру», SpaceWeb и ряд других ИТ-компаний) провела анализ пользовательской активности на рынке облачных решений. По итогам 2024 г. продолжается снижение числа российских проектов, размещенных на серверах зарубежных облачных провайдеров. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Наибольшая отрицательная динамика наблюдается у немецкого провайдера Hetzner Online GmbH и французской компании облачных вычислений OVH – 14% соответственно. В американском провайдере Amazon Web Services отток составил 8%, в Google — 7%, а в Digital Ocean — 1%.

Методология исследования основана на подсчете числа активных серверов (облачные и виртуальные серверы, VPS/VDS, dedicated), размещенных в доменных зонах .ru, .рф и .su, за период с декабря 2023 г. по декабрь 2024 г.

«Мы сравнили, насколько изменилась динамика перетока в российских доменных зонах. По итогам 2024 г. сохраняется устойчивое падение, однако, пик уже пройден — наибольший процент оттока приходился на 2023 год. Основные волны в 2022-2024 гг., как правило, связаны с нежеланием российского бизнеса нести риски прекращения доступа с введением каких-либо ограничительных мер», — отметила Ася Вартазарьян, линейный руководитель отдела аналитики группы «Рунити».

В то же время фиксируется положительная динамика у российских облачных провайдеров. В Yandex Cloud прирост составил 27%, в Selectel — 14%, в «Рег.ру» — 10%.

«Российские провайдеры активно расширяют свои продуктовые линейки, при этом формируют предложения для конкретных отраслей или с учетом специфики работы в России с точки зрения регуляторики, например, сервисы для размещения или другие решения, соответствующие текущим требованиям по защите данных. В такой ситуации российский продукт становился бы привлекательнее и без ухода некоторых иностранных хостеров с рынка», — сказал Сергей Рыжков, руководитель департамента хостинга и профессиональных сервисов «Рег.ру».

Волны активного перетока пользователей начали наблюдаться с 2022 г. с введением ограничений оплаты зарубежных сервисов и вступлением в силу Закона о «приземлении» иностранных ИТ-компаний (№ 236-ФЗ от 1 июля 2021 г.).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прокуратура требует приговорить бывшего ИТ-директора Росреестра к долгому сроку и многомиллионному штрафу

Под залог дефицитных IP-адресов начали выдавать кредиты суммой до $100 млн

Pokemon Go вместе с командой разработчиков продана саудитам

Исправлена критическая уязвимость в iPhone, iPad и Mac, которую хакеры использовали в «чрезвычайно сложных кибератаках»

Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта

В России введут лимиты на покупки в интернет-магазинах. Но россиянам это понравится

Конференции

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще