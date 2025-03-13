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МТС расширила сеть LTE в агропромышленных районах Красноярского края

ПАО «МТС» сообщает о расширении сети LTE в шести населенных пунктах Красноярского края. Аграрии Сухобузимского, Большемуртинского, Балахтинского и Емельяновского районов смогут внедрять цифровые технологии в земледелие и производство, а сельчан появится возможность пользоваться сервисами экосистемы МТС: от платформы для чтения «Строки» до онлайн-кинотеатра KION. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС зашла с LTE в шесть населенных пунктов центральной части Красноярского края — в поселки Красный Пахарь, Чистые пруды и Красные ключи, в села Еловка и Подсопки, а также в деревни Малиновка и Комарово. В этих поселениях проживает более 2500 человек. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету позволит местным жителям дистанционно получать медицинскую помощь и учиться, пользоваться государственными сервисами и банковскими приложениями, общаться через интернет и смотреть фильмы и сериалы онлайн.

Доступ к сервисам МТС заложит фундамент для будущей цифровизации местных овощеводческих и животноводческих хозяйств. В частности, в окрестностях деревни Малиновка урожай картофеля и других овощей выращивает агрохолдинг «Дары Малиновки», известный далеко за пределами Красноярья — компания экспортирует часть продукции в Китай. В поселке Красный пахарь Емельяновского района поля засеивает картофелем, зерновыми и кормовыми культурами, а также разводит крупный рогатый скот, лошадей и свиней предприятие «Пахарь».

«С запуском сети современными цифровыми сервисами смогут пользоваться не только местные жители, но и предпринимательское сообщество. Отечественные ИТ-решения по управлению производственными процессами поможет сельхозпредприятиям Сухобузимского, Балахтинского и Емельяновского районов, известных аграрными успехами в регионе и за его пределами, оптимизировать ресурсы и быть более конкурентоспособными. Мы отмечаем растущее потребление мобильного интернета в сельской местности, поэтому продолжаем развивать свою сеть на территории региона, модернизируя и расширяя ее не только в городах, но и в небольших населенных пунктах», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС развернула сеть LTE для жителей 12 населенных пунктов Канского и Назаровского районов края — деревень Ярлыково, Медведск, Новая Сокса, Леонтьевка и Ашкаул, поселков Красногорский, Предгорный, Малые пруды, Бошняково и Сухая речка, а также сел Большой Сереж и Астафьевка. В результате доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили более 5000 жителей региона.

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